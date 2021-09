Afortunadamente todo quedó en un susto, pero las altas temperaturas registradas ayer en Son Moix provocaron que una joven aficionada sufriera una lipotimia durante el transcurso del partido entre el Mallorca y Osasuna, disputado a las 14 horas y con temperaturas que rozaron los treinta grados y una humedad del 70%. La madre de la afectada ha contado el episodio en Twitter, dando las gracias al jefe de seguridad del club José Costana, sanitarios y Policía por la velocidad en atender a su hija, pero denunciando el peligro para la salud que supone asistir a un evento deportivo en esas condiciones.

Muy agradecida con el jefe de seguridad del @RCD_Mallorca José Costana por su profesionalidad al coordinar de forma excepcional la rapidez en atender a mi hija @Blancaisern_ que ha padecido una lipotimia durante el partido.

También a los sanitarios y a la @policia. — Marga CH (@agram74) 26 de septiembre de 2021

Ya sucedió tras el pasado partido ante el Villarreal (también disputado a las 14 horas), pero durante el día de ayer y hoy las redes sociales son un clamor de espectadores contra los horarios impuestos por LaLiga al Mallorca, jugando al mediodía y poniendo en riesgo la salud de muchos de ellos. Lo cierto es que, teniendo a Kubo y Kang In Lee en la plantilla, en el organismo dirigido por Javier Tebas prevalece la audiencia cosechada en el continente asiático por delante del resto de necesidades del aficionado.

Hola @LaLiga! Saben que en Mallorca a las 14:00hrs podemos estar a mas de 35C? 2 espectadores he visto atendidos por personal sanitario por golpes de calor.

Todos los clubs, incluido el @RCD_Mallorca son complices por no plantarse. Esperan a que haya un dia una desgracia? — X3r4f1 V1v35 🎗 (@XerafiVives) 26 de septiembre de 2021

Son muchos los seguidores del Mallorca que dejaron claro su enfado y explicando que no volverán a asistir a un encuentro si se vuelve a disputar a esa hora con las condiciones actuales de tiempo, en el que el calor todavía es muy presente en la isla. "Espero que tu hija se haya recuperado bien. Yo me he tenido que ir 15 min antes porque mi hijo de 9 años ya no podía más. En sol alta es inhumano ver el partido a las 2 de la tarde. Me sabe mal, pero con este horario y esta calor, ya no iremos al estadio", escribió @jamrinpo. "No hi ha dret jugar a n´aquesta hora, esper que estigui recuperada", protestó @esberro.

A mi fue el domingo pasado es dramatico asistir a estas horas a un partido de futbol menos mal que yo me senti arropada por mi familia y amigas porque lo pasa muy mal.

Gracias a la liga y al rcd mallorca por permitir estos horarios. — Catalina Cardell Cabot (@CardellCabot) 27 de septiembre de 2021

El siguiente encuentro del Mallorca en Liga es este sábado a partir de las 16:15 horas ante el Levante, todo un lujo comparado con los dos anteriores. Son Moix registró ayer 9.359 espectadores, cifra muy lejana a los 13.163 permitidos por el aforo. Hay que pensar que el estadio del Mallorca tan solo tiene una tribuna cubierta y aguantar noventa minutos a pleno sol se hace muy complicado, especialmente para los niños y los socios más veteranos. La solución de LaLiga, según relatan algunos aficionados, fue regalar una gorra para combatir el sol. De hecho, ayer tardaron más de la cuenta en ocupar sus localidades tanto al inicio como tras el descanso, buscando refugio y alivio en el cinturón del estadio. Incluso, algunos emplearon paraguas durante el partido para mitigar los efectos del sol.

Toma tu gorra de la liga y compra una botellita de agua de 2'5€ y mira el fútbol. — Sergio (@itsSergio26) 27 de septiembre de 2021

Xavi Calm, crítico con los horarios del Atlético Baleares

El entrenador del Atlético Baleares, acostumbrado a tener que jugar a las 12 horas como local en el Estadi Balear, se mostró muy crítico con la Federación Española por programar partidos cuando se esperan tan altas temperaturas. El técnico catalán, antes de valorar el partido de los suyos, invitó «a la persona que pone los horarios de la Primera RFEF» a vivir un partido «en Mallorca a las 12 del mediodía y con estas temperaturas».