Batacazo del Mallorca ante Osasuna en el debut de Greif

En un horario infame y bajo un calor sofocante, el Mallorca se dejó remontar ante Osasuna en una segunda parte para olvidar, superado táctica y físicamente por un rival que no se puede decir que no hiciera méritos para llevarse los tres puntos. Ante un equipo como el navarro, de la liga del Mallorca, la derrota es un aviso de lo que le espera al equipo. Esto es Primera División y cualquier error, y el equipo ha cometido muchos hoy, se paga muy caro. Lo cierto es que el Mallorca afronta su primera crisis de resultados, con un punto de los últimos doce. Toca espabilar. Esta derrota llega con una decisión de Luis García que dará que hablar, la suplencia de Reina en favor de un Greif que no tuvo precisamente su debut soñado, con tres goles encajados en casa.