Deporte inclusivo en Mallorca: Esta es la opción que permite unir en valores a usuarios, alumnos y jugadores

Que el pádel puede ser un deporte inclusivo y con valores no hay muchas dudas. Que además puede comportar un aprendizaje y una terapia ideal para mezclar a usuarios con capacidades diferentes, monitores y jugadores normativos, ha quedado claro en la primera jornada del Llevant Padel Tour, el primer torneo de Mallorca que incluye una jornada especialmente pensada para personas con dificultades motrices, cognitivas o con problemas de salud mental; para que mientras aprenden a jugar puedan mostrar todas sus capacidades en un encuentro tan pionero como enriquecedor.

Un momento de la jornada. / Sebastià Sansó

176 parejas

Es por ello que el éxito ha marcado la mañana de este jueves en las instalaciones del Padel Indoor Manacor, donde el torneo amateur continuará durante todo el fin de semana hasta la disputa de las grandes finales del domingo. Y es que en total la competición reúne 176 parejas de toda la isla, además de los 60 usuarios de Aproscom y Estel de Llevant (las dos asociaciones participantes en la jornada inclusiva) y la treintena de alumnos del ciclo deportivo de la Cooperativa de Enseñanza Es Lledoner de Felanitx. Estos han sido los encargados de mostrarles las bases del pádel, al mismo tiempo que también han participado en las diferentes estaciones montadas para la ocasión: desde el juego adaptado de la Boccia hasta el pádel con globos, pasando por el baile.

Jugadores en las instalaciones del Padel Indoor Manacor. / Sebastià Sansó

Dar visibilidad

"Es una gran forma de dar visibilidad al deporte inclusivo, en este caso el pádel, y que todos salgamos ganando de la experiencia", explica Xisco Olivares, uno de los organizadores del evento junto con Xisco Acuñas, David Domínguez y Xavi Rodríguez; "Estas diferentes estaciones en que hemos separado el día, les ayudan a mejorar la coordinación, los desplazamientos y una iniciación básica. Algunos no sabían qué era el pádel ni cómo se jugaba, pero eso no es ningún problema a la hora de disfrutarlo igual y pasar un buen rato".

Combinar una parte competitiva con otra para la inclusión participativa y social, con diferentes actividades complementarias hace que sea un torneo de referencia en la zona del Llevant. "Por eso no descartamos abrirlo en años siguientes a escuelas, por ejemplo. El objetivo es hacer dos al año, uno por marzo y el otro después del verano, este exterior, entre septiembre y octubre", añade Olivares, quien recuerda que todo comenzó hace unos años con un encuentro de rugby inclusivo con 600 participantes en la playa de Palma. "Queremos que se convierta en un evento destacado en el Llevant, diferenciándose de todos los que ha habido hasta ahora en esta zona", dice Xisco Olivares.

