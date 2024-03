El rector de sa Pobla, tras el robo: «No me encontré con el ladrón de milagro»

El rector de sa Pobla, Felip Salvador Díez, desveló ayer que él estaba en el interior de la parroquia justo en el momento en el que, el pasado sábado por la noche, un desconocido entró, después de forzar una ventana, para robar la caja que contenía el dinero que los vecinos habían depositado para participar en la campaña recaudatoria a favor de la reforma del rosetón de la iglesia. «No nos encontramos de milagro», señala el capellán. El rector estaba en el baño en el momento en el que el ladrón cogió el dinero.

Una vez terminado el acto solidario consistente en un concierto de la Banda i Escola de Música de sa Pobla y una cena con la comida aportada por los feligreses, en el que los vecinos tuvieron la oportunidad de dar una cantidad de dinero para reformar el elemento patrimonial que resultó dañado por la borrasca Gloria de enero de 2020, el rector trasladó la caja de latón en la que se había depositado el dinero hasta la rectoría. Había 3.000 euros en billetes y algunas monedas. «Recuerdo que dejé la caja sobre un mueble, sin esconderla en un cajón, porque tenía una necesidad física urgente y tuve que ir al baño», explica. Cuando regresó, en el interior de la caja sólo quedaban las monedas.

A la derecha se ven los daños causados en la ventana por la que entró el autor del robo. / T.C.

Y es que en un lapso de tiempo de siete minutos, el ladrón entró por una ventana después de romper una persiana, cogió el dinero y salió por otra ventana sin forzarla. «Tuvo la oportunidad de ver dónde se guardaba el dinero, sabía a lo que iba», apunta el párroco, que lamenta el «golpe duro» que ha supuesto este suceso para la parroquia. «Ha venido una mujer que ha explicado que su cuñada, que había participado en la colecta solidaria, no para de llorar de impotencia».

La parroquia no pierde la esperanza de recuperar el dinero. Una cámara ubicada enfrente de la biblioteca captó el momento en el que una persona encapuchada entraba en la iglesia. No obstante, la escena se grabó a una distancia considerable y la identificación del responsable del robo no será fácil.

Hay una investigación en marcha. Ayer, agentes de la Policía Judicial acudieron a la iglesia para «coger huellas», explica el rector. El caso ha sido denunciado ante la Guardia Civil y la Policía Local.

Era el primer acto que se organizaba para recaudar el dinero necesario para reformar el rosetón, un trabajo que costará entre 60.000 y 70.000 euros. «Organizaremos muchos más, ahora con más motivo», concluye Felip Salvador Díez.

Por su parte, el alcalde de sa Pobla, Biel Ferragut, también lamentó ayer el robo de la recaudación y expresó su confianza en que la investigación policial encuentre al responsable.

Ferragut añadió que el Ayuntamiento se personará en la causa, tal y como hizo en el caso de las pintadas vandálicas en la fachada de la iglesia en el que finalmente se ha podido identificar a los autores.