Masificación turística en Mallorca: Sin buggies ni caravanas este verano en s'Algar de Portocolom

Felanitx da un paso para proteger el entorno de s’Algar. El lunes el pleno ordinario aprobará de forma inicial la ordenanza que regulará la circulación y aparcamiento de vehículos a motor en caminos públicos y espacios protegidos. Esta normativa busca preservar, entre otros caminos, el entorno natural de s’Algar, que en los últimos veranos ha visto como la saturación de coches, caravanas y buggies ha ocasionado más de un quebradero de cabeza y ha erosionado el entorno. Así con la nueva normativa quedará prohibido en el camino municipal sin asfaltar el paso de excursiones de buggies. Coches y caravanas tampoco podrán acceder a la zona de s’Algar, de hecho, se encontrarán con una cadena que les impedirá acceder al Racó de s’Algar, eso sí, podrán hacer la maniobra para cambiar de sentido y regresar hacia Portocolom. Asimismo a lo largo del camino del Far hasta s’Algar no se podrá estacionar. De momento, bicicletas y motocicletas que no sean de gran tonelaje podrán acceder pero no se descartan más restricciones en caso de saturación. Los caminos donde se controlará y regulará el paso y el estacionamiento de vehículos a motor son espacios protegidos ANEI, ARIP o que estén bajo la Llei d’Espais Naturals del término municipal como Sant Salvador-Santueri, sa Punta y s’Algar y sa Punta Negra-Cala Mitjana.

Fotos | Las excursiones en buggy en Mallorca, en imágenes / Guillem Bosch

La alcaldesa Catalina Soler ha detallado que los vehículos podrán circular hasta que lleguen al punto donde finaliza el camino público, donde encontrarán una cadena y no se podrá acceder a s’Algar. Por lo tanto, regularemos y preservaremos el valor medio ambiental de s’Algar ya que no se podrán estacionar ni coches ni caravanas. Eso sí, no podrán circular buggies por este camino porque este punto sí lo podemos regular. Lo que intentamos es adoptar medidas sin hacer una prohibición generalizada porque no nos gustan las prohibiciones. Después de muchos veranos de saturación se ha logrado hacer una regularización para la preservación de un medio natural como es s’Algar”. “Lo anunciamos con antelación, la gente que venga aquí no podrá aparcar en s’Algar ni en el camino. Deberán aparcar en el aparcamiento antes de empezar el camino o en las calles del barrio de sa Capella”, ha añadido Catalina Soler.

Muchos residentes

Cabe remarcar que en la zona de s’Algar acuden muchos residentes de Portocolom mayores o con movilidad reducida, así los podrán acompañar hasta la zona donde quede prohibido el paso para poder bajar del coche, acceder a pie a s’Algar para darse un baño y volver a recogerlos . “También tenemos pescadores que a les seis de la mañana vienen a s’Algar para ver cómo está el mar para saber si pueden salir o no”, aclara. Lo mismo ocurre con familias con menores. “El sentido es poder convivir la gente de toda la vida de Portocolom que aprecia tanto s’Algar que venía a tomar un baño, no podrá aparcar pero los podrán acompañar”. “Lo que no puede ser es que puedan acceder excursiones de vehículos o que se haga un estacionamiento permanente” como en el caso de las caravanas. Es aquí donde hace incidencia la ordenanza cuyo objetivo es preservar los entornos naturales del municipio. Eso sí, la Policía Local tendrá una llave de la cadena para poder acceder en caso de una emergencia. Con esta normativa, la Policía podrá actuar porque “tendrá una ordenanza que le ampare”.

Buggies aparcados en s'Algar el pasado verano. / Salvem Portocolom

“Es prioritario preservar los espacios naturales y caminos públicos. Lo que no podemos permitir de ninguna manera es encontrarnos en pleno verano excursiones de coches buggie que van a toda velocidad per los caminos de fora vila implicando un desembolso al Ayuntamiento que es la institución que debe arreglarlos. “Por este motivo, ante los excesos que se puedan producir, lo que queremos es regular sin prohibir nada los vehículos que puedan acceder en este entorno y los que no”. “En los caminos del término municipal de rústico, estarán prohibidas las excursiones de buggies y se podrán incluir en el futuro más caminos modificando esta ordenanza”. De hecho, la normativa fija los caminos que a lo largo de este año han detectado que son por donde circulan las excursiones desde el verano pasado se decidió elaborar esta normativa. Tras la aprobación inicial en el pleno del lunes, la ordenanza estará un mes en exposición pública. Si no hay alegaciones se aprobará y si se presentan alegaciones, deberán resolverse. La intención es que a partir del 1 de julio la normativa pueda entrar en vigor.