Salvem Portocolom denuncia las excursiones de ‘buggies’ por el entorno natural de s’Algar

Ruido, polvo, erosión de los caminos y molestias tanto a los bañistas como a las personas que visitan el entorno natural, al ganado y animales domésticos. Son los “efectos” de las excursiones organizadas de buggies. Salvem Portocolom ha dicho basta y este viernes ha presentado una denuncia formal en el ayuntamiento de Felanitx contra una de estas empresas organizadoras de las excursiones por “circular y aparcar incluso fuera de los caminos de s’Algar". Asimismo, la plataforma pide al Consistorio mano dura y que se sancione a la compañía que monta estas excursiones con vehículos todo terreno que tanto daño causan a los espacios naturales de Felanitx. Asimismo, otra de las peticiones de Salvem Portocolom es que se cierre el camino público de s’Algar. “Es la única solución para frenar la degradación del espacio natural y la finca pública del Tancat de sa Torre”, sentencian.

Desde la plataforma Salvem Portocolom, Jaume Adrover, explica que la denuncia es fruto de la indignación vecinal causada al ver que estos todo terrenos no solo circulan por los espacios naturales en busca de “aventura” si no que “entran en espacios y acceden a zonas intactas”, lo que amplía la erosión del litoral y daña la franja litoral donde hay numerosos endemismos botánicos de alto valor ecológico.

Adrover cuenta que el pasado domingo al punto del medio día, la tranquilidad de los bañistas de s’Algar se interrumpió con la llegada de cuatro buggies que circularon y estacionaron fuera del camino sobre una zona rocosa de alto valor ecológico y paisajístico. Algunos de los bañistas no dudaron en identificar y fotografiar los vehículos 4x4 que ha facilitado poder formalizar la denuncia ante el Ayuntamiento. Salvem Portocolom explica que se trata de una infracción de la Ley Forests (43/2003) , que en su artículo 67 especifica que no se puede circular fuera de los caminos y pistas. La entidad especifica que en agosto del año pasado la normativa se modificó y tipifica estos hechos como una falta grave con sanciones que van desde los mil euros a los 100.000 euros.

Salvem Portocolom prosigue que el Pla Territorial de Mallorca especifica que no se pueden mantener aparcamientos en zonas ANEI y precisamente s’Algar es zona de máxima protección tanto por el PTI como por el Pla General de Felanitx. La plataforma asegura que en las dos pasadas legislaturas el Ayuntamiento ha invertido tiempo limitando el aparcamiento masivo en la zona de s’Algar colocando grandes piedras pero no ha sido suficiente porque estos vehículos, denuncia la plataforma, pasan por encima de dichas piedras. “Que la degradación de este espacio esté en manos de empresas que sacan un rendimiento económico es aún más inaceptable”, sentencia Salvem Portocolom, que en su escrito de denuncia pide tanto al Ayuntamiento como al Govern que sancione a las empresas y vehículos que incumplen la normativa.

Ordenanza municipal

Otra de las reclamaciones de la plataforma es que se elabore una ordenanza municipal que impida el acceso a este tipo de vehículos en caminos sin asfaltar y en zonas forestales debido al alto riesgo de incendio que suponen. En este punto, Jaume Adrover recuerda que otros municipios como Manacor cuentan con una normativa en este sentido, lo que ha ocasionado que el problema de las excursiones en buggies se traslade a otros municipios que no cuentan con esta regulación.

En este sentido, Jaume Adrover desgrana que en Son Macià llegan a pasar entre 15 y 20 buggies entre dos o tres veces al día. Como Manacor sí tiene ordenanza reguladora, las excursiones se han desplazado a Felanitx, Algaida, Llucmajor… Por ello, Salvem Portocolom exige una normativa autonómica que regule “este conflicto porque “cuando un municipio aprueba una ordenanza reguladora, las empresas de aventura trasladan sus excursiones a otros municipios”. “Sin regulación autonómica no conseguiremos nada”, insisten desde la entidad que “educadamente” han pedido a la empresa que organiza las excursiones que evite circular por la zona protegida de s’Algar y la respuesta ha sido con amenazas de que denunciará a la plataforma.