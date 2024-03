Estos son los desperfectos de la zona deportiva de na Capitana en Petra

La zona deportiva de Na Capitana de Petra no solo es un punto de encuentro de los distintos clubes deportivos del municipio, si no que es un lugar abierto a toda la comunidad que se ha convertido en un punto de encuentro tanto para fiestas de aniversarios, tardeos o fiestas de quintos. Por ello, Més per Petra presenta en el pleno del lunes una moción para que se lleve a cabo un mantenimiento adecuado de las instalaciones.

Més per Petra presenta en el pleno del lunes una moción para que se lleve a cabo un mantenimiento adecuado de las instalaciones / DM

Entre las deficiencias detectadas, alertan que el cesped de los campos pequeños están en mal estado, el campo de voley de arena está en proceso de desaparción mientras que los baños están sucios y en mal estado. Las puertas de los interruptores y de los diferenciales no se cierran, por lo tanto, cualquier persona los puede manipular. En la pista de tenis se puede acceder ya que la rejilla está rota. Las fuentes de agua y las papeleras también precisan una revisión mientras que en el pabellón el agua de las duchas sale con poca presión, existen goteras, falta iluminación y una limpieza en el perímetro de la instalación.

Terreno de juego

En el campo de fútbol el estado del terreno de juego es defectuoso y los vestuarios precisan una intervención para “garantizar la salubridad”. Entre otras reclamaciones, Més pide un almacén para guardar el material, una mejora de las gradas, una oficina para la UE Petra y más arbolado para tener zonas de sombra.

Así en su moción, la formación pide al Ayuntamiento que se comprometa a reparar las deficiencias, a solicitar cualquier subvención para poder invertir en la zona deportiva y a contratar una persona para el mantenimiento de las instalaciones.