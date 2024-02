Petra pide 4,5 años de cárcel para la exalcaldesa Cati Mas

El Ayuntamiento de Petra reclama una condena de cuatro años y medio de prisión para la exalcaldesa Caterina Mas por el supuesto trato de favor a su marido al dejar prescribir una sanción de 51.000 euros por una infracción urbanística. La Fiscalía no aprecia delito en la actuación de Mas y solicita su absolución, como adelantó este diario. La Audiencia Provincial de Palma celebrará el próximo martes una vista previa del juicio.

El consistorio imputa a Mas delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos por los que, además de la pena de prisión, solicita 31 años de inhabilitación, una multa de 103.000 euros y que indemnice al Ayuntamiento con 51.000 euros.

En su escrito de conclusiones provisionales, la institución sostiene que Caterina Mas intervino en 2014, cuando era alcaldesa por Més per Mallorca, en un procedimiento de sanción urbanística abierto contra una empresa de ferretería de su marido. Mas autorizó un calendario de pagos a plazos de la sanción impuesta, contraviniendo según la acusación particular la normativa legal aplicable, que además no llegó a producirse. Solo se abonaron 7.000 de los 58.000 euros de la multa.

Además, el Ayuntamiento sostiene que la entonces alcaldesa no remitió el expediente a la Agencia Tributaria para gestionar y ejecutar el cobro, permitiendo así que prescribiera y posibilitando que no se abonaran los 51.000 euros pendientes.

Esta actuación supuso un «beneficio económico para el infractor, en este caso la mercantil de la que su marido formaba parte, y el perjuicio para el erario público», detalla el Ayuntamiento de Petra en su escrito de conclusiones provisionales.

El caso fue denunciado cuando Caterina Mas abandonó la alcaldía y le sucedió el popular Martí Sansaloni. Un juzgado de instrucción de Manacor abrió una causa judicial que culminó en 2020, cuando la Audiencia confirmo el auto de apertura de juicio. Mas era entonces consellera electa del Consell de Mallorca y dimitió. La Fiscalía sostiene en su escrito de acusación que no hay pruebas de que participara en la tramitación del expediente.