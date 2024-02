Vista previa del juicio a la exalcaldesa de Petra por beneficiar a su marido

La Audiencia Provincial de Palma ha señalado para el próximo martes la vista previa del juicio contra la exalcaldesa de Petra Caterina Mas, acusada de prevaricación por supuestamente dejar prescribir una sanción de 58.000 euros para beneficiar a su marido. La Fiscalía no aprecia delito en la actuación de la política de Més per Mallorca, pero la causa llega a juicio por la acción del Ayuntamiento de Petra, que ejerce la acusación particular.

Mas, que dimitió por esta causa en julio de 2020 cuando era consellera electa del Consell de Mallorca, está acusada de dar un trato de favor a su marido al dejar prescribir siendo alcaldesa de Petra una sanción de 58.000 euros por una nave industrial que alberga una ferretería levantada ilegalmente sobre suelo rústico en su localidad.

Los hechos ocurrieron entre 2010 y 2015, y para la jueza de Manacor que instruyó el caso existen «indicios suficientes» para concluir que Mas perdonó a conciencia la multa a su esposo y dejó prescribir el expediente de infracción urbanística.

Fue su sucesor al frente del Ayuntamiento, Martí Sansaloni (PP), quien llevó el asunto a los tribunales al entender que se habían lesionado gravemente los intereses municipales.

La Fiscalía, en su escrito de conclusiones provisionales, expone que cuando se denunció la infracción urbanística en 2004 Mas era regidora de Cultura y ni era la encargada de tramitar el expediente sancionador ni participó en la custodia de la documentación que propiciase la prescripción. Por ello, considera que no hay delito y no reclama ninguna pena para Mas.