Estos son los actos del 8M en los pueblos de Mallorca

Rata Market, especial 8M en Alcúdia

Con motivo del 8 de marzo, el Ayuntamiento de Alcúdia muestra su apoyo a la lucha por la igualdad y los derechos de las mujeres. Por ello, las banderas lilas ya lucen como símbolo de compromiso con el 8M. Desde el Ayuntamiento se reconoce la necesidad de que la visibilidad y la lucha por la igualdad no sean solo cuestiones de un día, sino que deben ser una tarea constante durante los 365 días del año. Este año, bajo el lema "Hecho por ellas", desde el Ayuntamiento y a través de las propuestas coordinadas desde el área de igualdad, se quiere destacar que el 8 de marzo es solo la punta del iceberg, ya que las mujeres continúan trabajando y luchando cada día, a veces de manera invisible. Además de mesas redondas, talleres como el de mañana en la Biblioteca de Can Torró sobre Daniela i les dones Pirata de la història o el espectáculo de las 19 horas de Clara Ingold Ni puta gràcia en el autorio, el plato fuerte será el fin de semana con el Rata Market especial 8M Fet per elles que se celebrará en la plaza de toros. La lectura del manifiesto será el viernes a las 18 horas en la biblioteca.

Calvià organiza un curso de autodefensa para mujeres por el 8-M / Juan Luis Iglesias

En Manacor, las mujeres pisan fuerte

Manacor ha programado un mes de marzo lleno de actos con motivo del 8M. Además de conferencias y talleres para los más pequeños, el plato fuerte del programa 8M Les dones trepitjam fort, será el domingo día 10 a las 11 horas con la celebración del día internacional de las mujeres con un acto organizado por el Col·lectiu de Dones de Llevant que estará dedicado a Antònia Matamalas, activista fallecida recientemente.

La IV Fira de les Dones tendrá lugar el sábado 16 de marzo con expositores de artesanía y exposiciones. Día 15 habrá una sesión de Microteatro para la mujer en la Institució Alcover. Día 19 habrá un encuentro intergeneracional en la Llar de Manacor entre abuelas, hijas y nietas.

Mujeres que hacen pueblo, la exposición de Andratx

En Andratx, el viernes 8 de marzo a las 12h tendrá lugar el acto institucional en el Ayuntamiento de Andratx, donde se hará la lectura del manifiesto y se inaugurará la exposición fotográfica "Mujeres que hacen pueblo". Una exposición que ha contado con la participación de 8 mujeres del municipio que han tenido y tienen un papel relevante en la sociedad andritxola.

Inca dedica el mes de marzo a la mujer

Además de conferencias y talleres, el 8 de marzo estará marcado en la capital del Raiguer por el 8M escolar que se celebrará en el polideportivo Mateu Canyellas. La lectura del manifiesto será en el Cuartel General Luque a las 11 horas a cargo de CCOO y UGT. En Sant Francesc a las 19 horas tendrá lugar el concierto Elles i la música. El día 9 habrá la Marxa per la Dona. Día 16 a las 20 horas en la Plaça Mallorca habrá el Correfoc Dona Foc a cargo de Bruixes de Mallorca.

Encuentro de mujeres y microteatro musical, en Algaida

El día de la mujer se celebra el viernes a las 18 horas en Algaida con un encuentro de mujeres del municipio que destacan en diferentes ámbitos, la cita servirá para intercambiar impresiones. A las 19 horas habrá la lectura del manifiesto y luego habrá microteatro musical Ai, dona! A cargo de Anabel Ramón, Jesús Molpeceres y Verónica Rodríguez.