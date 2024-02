1. Perquè si no plou i no tenim ajuda ARA, potser ja no hi serem quan torni a ploure. Es fa insuportable veure com es tuda aigua als camps de golf, hotels, creuers, aeroports, jardins de gespa i piscines enormes mentre l’aigua depurada se’n va a la mar. Els pagesos, però, serem els primers a patir restriccions tot i no representar ni el 10% del consum total. On són les depuradores, basses de reg i canalitzacions promeses fa dècades?

2. Perquè els costos de producció s’han disparat i no podem traslladar-los als consumidors com si res. Molta gent no pot comprar productes locals, no els coneix o no els troba. Aquests costos són assumits pels pagesos, una càrrega que obliga a tancar l’explotació o precaritzar-la més.

3. Perquè tot ve de fora. Esteim perdent la poca sobirania alimentària que ens queda. Fa just vint anys prop del 50% del que menjàvem es feia aquí i ara no arriba ni al 15%. Perdem explotacions, pagesos, aliments, coneixement, varietats, llengua i cultura. No podem ni volem caure més baix.

4. Perquè rebem 16 milions de turistes i la majoria se’n torna sense tastar cap producte local. No és acceptable que el 99% dels hotelers no tengui ni un producte mallorquí als seus menjadors, que milers de bars i restaurants no ofereixin res local ni que molts supermercats, escoles i hospitals tenguin només productes de fora.

5. Perquè a Mallorca ja hi ha més immobiliàries que pagesos. Aquest model arrasa fora vila, ens roba l’aigua i la terra i omple el camp de ciment, estrangers rics i cans que ataquen a les nostres ovelles. I a damunt es queixen del renou dels picarols.

6. Perquè els nostres governants promouen la urbanització massiva del camp, ens impedeix l’accés a terra i aigua i barra el pas als joves que serien el relleu que hem de menester. No podem comprar, ni llogar terra. Sense pagesos Mallorca no tendrà aliments locals i sans.

7. Perquè si no plou i fa més calor no podem sembrar i els nostres animals no mengen. Cerquen i no troben i el preu del menjar animal s’ha disparat o no se’n troba. Mentre veim que el govern paga els llits nous i la promoció turística a grans cadenes hotelers que guanyen doblers a carretades.

8. Perquè importam aliments de l’altre cap de món amb un impacte ambiental enorme, quan podem i sabem fer-los aquí i de manera ecològica. Cal créixer en pagesos i decréixer en ciment i places turístiques.

9. Perquè els governs que tenim i hem tengut promouen la construcció massiva de polígons fotovoltaics dins la poca terra fèrtil que queda. Estan venuts a multinacionals energètiques i els regalen subvencions multimilionàries dels impostos de tots. Sobren llocs degradats o urbans on posar aquestes plaques. De res servirà aquesta energia si no tenim farina.

10. Perquè grans fons d’inversió estrangers compren les finques per urbanitzar, fer-hi hotels, polígons solars, tafones i cellers que just cerquen edificar i especular. De tot manco produir aliments de qualitat per la població local. I el camp està per això.

11. Perquè les ajudes promeses pels Governs arriben tard o no arriben. Alguns pagesos no han cobrat encara ajudes concedides l’any 2019. No és possible que l’administració sigui tan mal pagadora només amb el sector agrari.

12. Perquè les multinacionals ho monopolitzen tot afavorides pels tractats internacionals de «lliure comerç». Imposen els preus que volen a tothom portant productes barats de llocs on s’explota encara més que aquí a pagesos i ecosistemes.

13. Perquè les administracions remen a favor de l’agroindústria mentre ens tapen de tràmits, paperassa i taxes ridícules als que ja ho feim bé, mentre les empreses grosses que apliquen herbicides i tòxics escapen a la regulació.

14. Perquè al contrari del que intenta l’agroindústria, els pagesos ecològics de Mallorca sí esteim a favor de la majoria de les mesures ambientals, agroecològiques i de benestar animal que planteja Europa. No hi haurà salut personal sense reduir agrotòxics, sense un ecosistema saludable i aliments lliures de verins.

VISCA LA TERRA LLIURE I PAGESA!

Aquest text està signat per 45 pagesos professionals de 25 pobles de Mallorca: Lluís Nicolau (Felanitx), Andreu Adrover (Felanitx), Bernat Montserrat (Felanitx), Bernat Randa (Felanitx), Joan Oliver (Felanitx), Maria Teresa Ramis (Inca), Xisco Llompart (Llucmajor), Joa Gaià (Manacor), Joan Llull (Manacor), Miquel Serra (Manacor), Joana Riera (Manacor), Jaume Ferriol (Maria de la Salut), Alícia Vicens (Marratxí), José Mir Socies (Palma), Frances Riera (Petra), Colau Pons (Pollença), Nicolau Cerdà (Pollença), Miquel àngel lobo (Porreres), Jaume Adrover (Portocolom), Borja Camí (Portocolom), Joan Ignasi Barceló (Puigpunyent), Omar (Sa Pobla), Antoni Feliu (Sant Jordi), Guillem Pont (Sant Llorenç), Toni Salas (Sant Llorenç), Colau Sirvent (Santa Maria), Llorenç Rigo (Santanyí), Paloma Nadal (Sencelles), Toni Sureda (Son Macià), Gaspar Alomar (Son Macià), Andrés Salinas (Vilafranca).