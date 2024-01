Un año más el día 20 de enero los vecinos de Es Capdellà vuelven a organizar la procesión de Sant Sebastià, que contó con cerca de un centenar de participantes. Antes de empezar la procesión se repartieron unos capullos de rosas entre los participantes. La procesión empezó en la calle Major junto a la iglesia, pasando por la de las Monjes, Ametller, Es Galatzó y acabar nuevamente en la calle Major junto a la iglesia, como viene siendo habitual desde hace 106 años, eso sí, nuevamente con un póster del Santo, ya que desde que el párroco Antoni Mercant se hizo cargo de la iglesia de Es Capdellà, tienen prohibido sacar la talla de Sant Sebastià. El motivo, según declaraciones del párroco, es que los organizadores de este acto no son feligreses habituales, quieren seguir una tradición, pero vaciándola de Dios y de fe, lo que convierte el acto en una comedia.

Los vecinos siempre han reivindicado que, tengan más o menos fe, acudan más o menos a la iglesia, tienen derecho a seguir con la tradición que empezaron sus antepasados hace 106 años a raíz de una epidemia que asoló Mallorca. Durante aquella pandemia que asoló Mallorca, los habitantes de Es Capdellà se encomendaron a Sant Sebastià y prometieron que cada día 20 lo sacarían en procesión, en agradecimiento, ya que en el pueblo no hubo ni una sola víctima de esta epidemia.

Negociaciones

El actual regidor de zona Jaume Bujosa comentó antes de la procesión que, al igual que los anteriores regidores y por tercera legislatura consecutiva, ha contactado infructuosamente con el párroco Antoni Mercant y con el Obispo Talltavull.

Después de la procesión, a las 18 horas tuvo lugar la misa programada que también es habitual cada año el 20 de enero y que la programa el párroco Antoni Mercant, por cierto una de las pocas misas que se ofician en esta iglesia. A esta misa hace cinco años, en el año 2019 acudió el obispo Taltavull, pero en vez de calmar los ánimos de los vecinos, lo que ocurrió es que hubo una gran polémica. El obispo se quejó de que algunas personas que no son feligreses habituales le levantaron la voz y le faltaron al respeto, no en vano los capdellaners estaban muy enfadados, ya que el párroco Antoni Mercant no solo había prohibido sacar la talla de Sant Sebastià en procesión, además había cerrado la iglesia, por lo que en esos momentos (2019) hacía tres años que no se hacía misa los domingos, ni tampoco se oficiaban funerales es Es Capdellà. Para colmo del pueblo, puso en alquiler los aparcamientos que hay junto a la iglesia, además de supuestamente alquilar la casa parroquial, obteniendo supuestamente unos beneficios de la iglesia y sin prestar ningún servicio a cambio, a pesar de que la iglesia se había reconstruido con donaciones de los habitantes del pueblo, tras ser destruida por un rayo en el año 1978, lo que hace que los capdellaners consideren la iglesia como propia.