La asociación ecologista Gadma ha iniciado una campaña informativa cuyo objetivo, según explica su portavoz, Bernat Fiol, es concienciar a la población de que es más necesaria que nunca la paralización de la segunda fase del polígono industrial. De balcones y ventanas de casas del pueblo cuelgan pancartas y banderolas en las que se pueden leer mensajes como 'Poble obert a l’especulació, diguem no al macropolígon', 'Lluitem pel futur dels nostres fills, diguem no al macropolígon' o 'Tot està connectat, protegim el medi rural, diguem no al macropolígon'. Cabe recordar que el debate sobre esta segunda fase tuvo lugar en el pleno celebrado el pasado lunes 20 de noviembre, en el que quedó sin aprobar la propuesta de Més a través de la cual los ecosoberanistas reclamaban una modificación puntual de las Normas Subsidiarias con el objetivo de reclasificar a rústico común dicha segunda fase. Los votos en contra del pacto UxB-PSOE y del PP así lo establecían. Cabe decir que el debate en el Ayuntamiento tenía lugar una semana después que los promotores presentaran el proyecto.

Este lunes por la mañana, en la plaza de la Quartera, ha tenido lugar una rueda de prensa en la que Bernat Fiol ha vuelto a insistir en que "en un municipio pequeño como es Binissalem, muy urbanizado, muy masificado, duplicar ahora la extensión del polígono es una locura". "Si las 14,5 hectáreas de polígono que ya se construyeron no sirvieron ni para que las empresas del pueblo pudieran desplazarse allí, no tiene sentido urbanizar ahora 13 hectáreas más", ha añadido el portavoz de Gadma. Fiol critica que el equipo de gobierno municipal no haga nada para impedir este desarrollo, y por ello lucharán para evitarlo mediante manifestaciones e informarán, casa por casa, para explicar y concienciar a la población sobre este tema. Al acto también ha asistido la portavoz del GOB, Margalida Ramis, quien ha dicho que no compartía el argumento del equipo de gobierno sobre el posible pago de indemnizaciones a los promotores de la segunda fase del polígono si desde el Ayuntamiento se impide su ejecución. Ramis ha querido dejar claro que este plan parcial del polígono que ahora quiere llevarse a cabo tenía que haberse ejecutado en 2008. "En aquel momento, los promotores disponían de seis meses para presentar el proyecto y no lo han hecho hasta noviembre de 2023, lo cual hace evidente que el tema de las indemnizaciones quede totalmente fuera de lugar", ha apuntado la representante del GOB. Ramis ha añadido que su grupo se suma a las peticiones de la formación política de Més para pedir una modificación puntual de las Normas Subsidiarias para reclasificar a rústico común esta segunda fase y evitar que la zona industrial llegue a abarcar hasta 27 hectáreas, una cuarta parte del municipio. La portavoz del GOB también ha declarado que hace un mes y medio solicitaron al Ayuntamiento poder consultar el expediente de este plan parcial de la segunda fase y todavía no han obtenido respuesta. Desde el equipo de gobierno, el regidor de Urbanismo, Pep Maria Pons (PSOE), afirma que mantienen el posicionamiento que ya manifestaron en el pleno de noviembre, “pues, a día de hoy, nadie garantiza que el Ayuntamiento se libre de tener que pagar fuertes indemnizaciones a los promotores si impide el desarrollo de esta segunda fase del polígono”, ha afirmado Pons.