El pleno del Ayuntamiento de Binissalem rechazó la propuesta de Més que reclamaba una modificación puntual de las Normas Subsidiarias con el objetivo de reclasificar a rústico común la segunda fase del polígono industrial. Hace una semana los promotores habían presentado en el Ayuntamiento el proyecto para iniciar dicha segunda fase. La regidora de Més María Magdalena Pons explicó que si la nueva fase del polígono se lleva a cabo supondrá, entre otras cosas, un consumo de territorio excesivo, 13 hectáreas que se sumarán a las 14,5 que abarca ya lo construido de la primera fase; también se producirá una pérdida de uso agrario de esos terrenos y un aumento del tráfico pesado en el municipio.

La propuesta contemplaba que si esa primera opción presentada al pleno no contaba con consenso entre las diferentes formaciones políticas, se planteaba una segunda opción a través de la cual se instaba a reducir el ámbito de la segunda fase estrictamente necesario para dar servicio a las empresas locales que pudieran estar interesadas en trasladarse allí. María Magdalena Pons quiso recordar que durante el desarrollo de la primera fase se aplicaron unos precios muy elevados que hicieron imposible ese objetivo, y para ello, añadió, debería cambiarse el sistema de gestión. María Magdalena Pons quiso dejar claro que la de ahora era la misma lucha que la de hace veinte años, cuando se puso en marcha la primera fase y en contra de la cual ya se convocó una gran manifestación. “Ahora es un tema de voluntad política querer hacerlo o no”, dijo la regidora, así como también quiso resaltar que si la propuesta prosperaba, el Ayuntamiento, según marca la ley de suelo, no se vería obligado a tener que pagar indemnizaciones a los promotores por el hecho de haber transcurrido ya unos plazos de tiempo, más que considerables, durante los cuales no se ha llevado a cabo la ejecución de la segunda fase por causas imputables a la administración.

Desde las filas populares, la portavoz Catalina Maria Mascaró argumentó que aunque sí son partidarios de dar prioridad a las empresas locales en esta segunda fase, actualmente, dijo Mascaró, la opción de trasladar empresas locales al polígono, según habían constatado los técnicos, no era viable. Desde el pacto de gobierno (UxB-PSOE), el nuevo regidor de Urbanismo, Pep Maria Pons, expuso que no veía nada claro que si se aprobaba la propuesta, el Ayuntamiento, en un futuro y en el caso de que la cuestión acabara en los tribunales, se librase de tener que pagar indemnizaciones, insistiendo en que de los juristas a los que habían consultado ninguno les había asegurado que la resolución pudiera ser favorable al Consistorio. Tampoco desfavorable. Sino que dependería de cómo se juzgara, y que había muchos matices que podían influir y determinar una u otra resolución final, argumentó. Pep Maria Pons también dijo que no se daría el problema de tráfico de vehículos pesados puesto que se construirá una rotonda cerca de la entrada a la zona industrial y del acceso a la autopista, y que el uso agrario de los terrenos de los que forma parte la nueva fase es nulo.

Al final, la propuesta fue sometida a votación y contó con los dos votos a favor de MÉS y en contra los ocho del pacto (UxB-PSOE) y los tres del PP. La sesión plenaria también contó con la asistencia de un grupo numeroso de integrantes de la asociación ecologista GADMA, un colectivo que defiende la propuesta eco-soberanista y que, una vez sometida a votación, abandonaron la sala no sin antes que su portavoz, Bernat Fiol, lanzara, en voz alta, un mensaje a algunos de los políticos allí presentes: “hi ha molts de mentiders”. Fiol anunció que GADMA ya está preparando movilizaciones.