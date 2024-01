El presidente de la Felib, Jaume Ferriol: «La mayor preocupación de los ayuntamientos es la Ley de Bienestar Animal»

El presidente de la Federació d’Entitats Locals de Balears (Felib), Jaume Ferriol, remarca que sin ninguna duda el reto principal para los ayuntamientos, su «mayor preocupación es la Ley de Bienestar Animal». «En las reuniones que tenemos es un tema recurrente porque no sabemos cómo debemos afrontarlo. No es un tema solo económico que desembolsando dinero se arregle, es por el tema de la responsabilidad que nos ha caído encima y el no saber cómo actuar porque el reglamento de la ley no está desarrollado. Es la preocupación número uno», confiesa el también alcalde de Maria de la Salut.

Así, explica que la solución pasa por Madrid. «La propia normativa establece que Madrid sacará una línea de subvenciones para la gestión de esta ley. Primero debe sacarla y luego debe desarrollar el reglamento de la normativa pero para hacerlo debe contar con los ayuntamientos», asegura Ferriol. De hecho, puntualiza que ha pedido a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que trasladara al Ministerio que contase con los Ayuntamientos y que la FEMP estuviera metida en el desarrollo del reglamento. «Que nos tengan en cuenta porque hay de dejar claro que Balears no es igual que Galicia, por ejemplo. La diferencia mayor es que en Balears el gato no tiene ningún depredador. El gato es el depredador. En cambio, en la península hay depredadores por encima del gato lo que permite que haya un control natural de la cantidad de estos animales. Todo ello se debe plasmar en la ley y nos deben tener en cuenta», desgrana Jaume Ferriol. Otras preocupaciones Por otra parte, el presidente de la Felib también remarca otras preocupaciones municipales. «A los ayuntamientos también nos preocupa el tema de los fondos europeos. Hay una gran cantidad de dinero y sobre todo los consistorios pequeños no tienen manos para gestionarlo. Son los dos retos municipales más urgentes», deja claro. Por otra parte, añade, también se puede añadir «la preocupación histórica por la burocracia» que está relacionado con el tema de los fondos europeos. «La administración se ha burocratizado demasiado. La falta de personal que sufren los Ayuntamientos tanto los más pequeños como los grandes y lo complicado que es la gestión diaria, es una locura», confiesa. Se explica. «Los servicios de los Ayuntamientos han crecido, la población ha crecido pero aún arrastramos las duras medidas de hace más de una década de contratación. Las plantillas en los últimos diez años no han crecido», lamenta. Educación asume pagar la demanda de la constructora que hizo el colegio de Maria Y si uno le pide por los retos de su municipio, el alcalde de Maria de la Salut responde de inmediato: «En 2024 el reto es solucionar el tema del aparcamiento del campo de fútbol, no tenemos y es un desastre. Luego hay pequeños proyectos de adecentar calles como la de Toni Monjo que sufre inundaciones o la calle de la iglesia». En cuanto al plan general, admite que el problema es una demanda que hay en una zona, por eso, se hace el nuevo plan. «Hemos enviado todas las alegaciones al Consell que debe resolverlas», avanza el alcalde de Maria de la Salut.