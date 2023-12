Antoni Ferrer Vallespir: «Ya no se puede estudiar la historia de Manacor sin Perlas y Cuevas»

¿Qué ha significado Perlas y Cuevas para el periodismo manacorí? ¿Cómo definiría la revista?

El primer número de la revista salió en diciembre de 1960. La creó mossèn Baltasar Pinya con el apoyo de Rafel Ferrer Massanet, quien asumió su dirección en 1963. Nació para ofrecer una información diferenciada de otros medios más cercanos a los postulados ideológicos predominantes en aquellos años. Ahora la revista cierra después de 63 años de vida, lo que es un auténtico récord en un pueblo de las características de Manacor. Mantener una cabecera informativa durante más de seis décadas significa que hemos tenido que superar muchos problemas, pero al final ha merecido la pena. Creo que Perlas y Cuevas ya se ha convertido en todo un referente del periodismo local, del periodismo de proximidad.

¿Cuál es el primer recuerdo que tiene de la revista?

Cuando la revista nació yo tenía dos años, es decir, siempre la he visto en casa. Crecí con ella y desde siempre ha formado parte de mi vida. Fue el sueño hecho realidad de dos visionarios como fueron mossèn Pinya y mi padre, quienes tuvieron la valentía de crear una publicación en aquel Manacor que no se parecía en nada al actual. Estoy seguro de que ahora estarían orgullosos de ver cómo ese proyecto ha podido mantenerse hasta ahora.

¿Ha sido una decisión difícil?

No ha sido fácil. Pero en esa vida todo tiene un principio y un final. Todo lo que nace, muere y ahora nos ha tocado. Marchamos satisfechos del trabajo realizado, orgullosos de haber levantado acta durante 63 años del latido diario del corazón informativo manacorí. Consideramos que ya hemos cumplido y que merecemos pasar página. Estoy seguro de que en un futuro no se podrá estudiar la historia de Manacor sin tener en cuenta a Perlas y Cuevas.

¿Qué le enseñó su padre?

Todo, mi padre lo fue todo en mi vida. Todo lo que sé,se lo debo a él. Fue mi maestro y guía. Además, era un hombre íntegro, trabajador, honrado y muy exigente consigo mismo y con sus colaboradores.

¿Qué hará a partir de ahora?

Quien me conoce lo sabe. No pararé quieto y me mantendré activo hasta que los años y la salud me lo permitan. He creado una editorial que se llama Es Cau, que tendrá como finalidad principal reeditar algunas obras de mi padre que se encuentran agotadas actualmente.

¿Cómo ve a la prensa local que deja?

El mundo cambia y cambia a una velocidad de vértigo. Las nuevas tecnologías, los nuevos hábitos, los nuevos canales digitales de información están dañando a la prensa en papel. No hace muchos años en Manacor había dos docenas de librerías o papelerías en las que podías comprar revistas. Ahora muchas han ido desapareciendo y las pocas que quedan van cerrando porque ya no hay relevo generacional. En cambio la prensa que mejor resiste, la que está más sana, la que mejor aguanta la revolución tecnológica es la local, la de proximidad.

¿Cuál es la mejor noticia que ha publicado Perlas y Cuevas?

Muchas han sido las buenas noticias que se han producido: la llegada de la democracia y las primeras elecciones municipales, la apertura de dos hospitales: el de Manacor y el de Porto Cristo, la inauguración del Teatro de Manacor y del Auditorio, la vuelta del tren, la inauguración de los Multicines Manacor etc.

Y para finalizar… ¿Cuál cree que es el legado que deja la revista?

Muy importante. Parte del archivo de la revista se cedió al Ayuntamiento para que se digitalizara y se pusiera al alcance de los historiadores. Han sido más de trescientos colaboradores los que ha tenido la revista, y de sus páginas han nacido más de treinta libros. Estoy orgulloso del legado que dejamos, de lo que fuimos y de lo que somos.