El portavoz del PSOE y exalcalde Alfonso Rodríguez Badal ha formalizado este martes su dimisión como concejal del ayuntamiento de Calvià para incorporarse a su nuevo cargo de delegado del Gobierno con un discurso en el que no ha podido contener las lágrimas en diversas ocasiones. Muy emocionado, ha dicho que «han sido 12 años y medio en el Ayuntamiento, pero llegan nuevos retos que asumo con mucha ilusión, en lo que tendré que trabajar mirando a todo Balears, aunque mi corazoncito seguirá en Calvià». El exalcalde socialista ha agradecido el apoyo de todos y ha avistado al pleno: «No descarten que vuelva a ocupar algún asiento por aquí». Le sustituirá en el pleno Miguel Ángel Máñez González, que iba en el puesto número 13 en las listas electorales del PSOE de Calvià.

El alcalde Juan Antonio Amengual ha dirigido unas buenas palabras a su contrincante político: «Siempre me ha parecido buena gente, aunque estemos en las antípodas políticas, y admiro su capacidad de trabajo, aunque no sus ideas», ha dicho, admitiendo incluso que le gustaría tenerlo en su propio equipo de trabajo. «Espero que no nos falte de nada a Calvià», ha concluido en referencia al nuevo cargo político de Rodríguez Badal, quien ha replicado las palabras del alcalde popular: "Si estuviese en su equipo sería el extremo izquierdo".