És gros, querida. Seguramente como buena esquerraneta no estarás nada contenta. Los demás nos alegramos con el entierro de Podemos, su casta y sus escraches. Aún resuena en mi mente el sonrojo que provocó a más de uno el despecho de sus ministras cuando Sánchez les dio puerta. Pero vayamos al salseo. Ahora que las carreras ilegales por la Ma-10 llegan al Congreso gracias a los pessemerets, esperemos que los de la DGT despierten de y pongan hilo a la aguja para atajarlas. Como mínimo que hagan ver que hacen algo. No se rompran cap os para hacerlo ver. Por otro lado, parece que nada ha cambiado al ver que Prohens sigue los pasos de Armengol y continua escarbando en las exhumaciones, algo que a mi modo de ver debería estar muy lejos del foco político y mediático. El día de la marmota, vaya. Y visto que ya estamos en días de Black Friday te invito a gastar lo que no tenemos y compres mi regalo de Navidad. Ya no me basta aquello que me dices «que ets de bo» o que «ets perfecte». Pido humildemente ante nuestros lectores que te retrates y quedis bé. ¡Desde Sóller con amor!

Desfent | Exhumaciones en Son carrió con el PP y Vox

Sin ninguna duda esta semana partforanera viene marcada, muy a tu pesar, por las exhumaciones que este Govern (con apoyo de Vox) ha retomado en Son Carrió. Debo confesar que con estos socios creía que le darían carpetazo a este tema porque menudo dolor de barriga les debió entrar a los socios de Prohens al contemplar las fotos de las exhumaciones en el cementerio carrioner. Eso sí, se nota que a los ahora dirigentes el tema ni els va ni els ve porque sus no explicaciones no tenían desperdicio. En fin, mientras en Madrid unos van y otros siguen en los ministerios, en Palma hemos vivido una nueva acción de la plataforma de Indignats Ma-10, esta vez, ante Delegación de Gobierno y con el diputado de Sumar-Més Vicenç Vidal que será el encargado de que el infierno que viven los vecinos de la Serra llegue al Congreso. Buena carta han jugado. Ahora a cruzar los dedos a ver si da sus frutos. Mientras, no confíes demasiado en que este Black Friday quedi bé porque negra es lo que estoy de tanto oír hablar de Black Friday.