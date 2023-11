El porc negre mallorquín ha sido uno de los protagonistas de este Dijous Bo 2023 ya que el Concurs Morfològic del Porc Negre Mallorquí ha celebrado su 30 edición que ha estado marcada por un sentido reconocimiento a toda «una institución» en este sector: Tomeu Torres de Son Rossinyol de Sineu a quien el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, le ha hecho entrega de una distinción especial. De hecho, el Dijous Bo sin su presencia marcó un antes y un después. En esta ocasión tan especial del 30 aniversario del concurso morfológico, Tomeu Torres ha acudido junto a sus hijos para recibir un emotivo reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Inca. Su hijo Joan Miquel Torres continúa con la saga emprendida por su padre y confiesa que «es de agradecer» el reconocimiento del Ayuntamiento de Inca porque son muchos años que su padre los ha dedicado a conservar y mantener la raza. «Es un trabajo que no ha sido remunerado y que ha hecho de corazón».

Reconoce que un Dijous Bo sin Tomeu no es lo mismo y recuerda que su padre dejó de participar en 2019. «He seguido viniendo y cuando he podido he traído animales pequeños pero este año no ha podido ser. He cogido el relevo, es verdad que no es tan grande como mi padre pero lo conservamos».

Premios

En el escenario de la plaza del Bestiar se han hecho entrega de los premios de dicho concurso. El premio especial ha sido para Biel Morell de Son Grau mientras que Biel Torrens de Cas Gorrió ha sido distinguido con el galardón a la mejor presentación.

En la categoría de porcastres, el primer premio ha sido por Miquel Rigo de Son Pau mientras que Pere Antoni Company de Tagamanent se ha llevado el segundo premio, que ha recogido Maria Company. En la categoría de verretell, ha repetido podio Miquel Rigo mientras que el segundo puesto ha sido por Maties Ramis. Biel Company de Tagamanent se ha llevado el primer premio en el apartado de truges y Pep Martorell del Rancho Grande ha quedado en segunda posición. En la sección de verro, Biel Company ha vuelto a subir al podio mientras que Miquel Rigo ha conquistado el segundo premio.

Reconocimiento especial

El Ayuntamiento de Inca ha querido aprovechar la 30 edición del Concurs Morfològic del Porc Negre para rendir un reconocimiento especial para Toni Seguí de Son Jover que conquistó el Premio Nacional de Juventud especialidad Medio ambiente. Como inquer, Seguí ha mostrado su orgullo por recibir esta distinción en pleno Dijous Bo. «Es un reconocimiento al trabajo que hacemos diariamente en materia de medio ambiente con el fin de contaminar menos y sacar un producto de calidad con toda la producción ecológica». «Es un reconocimiento al trabajo que hacemos día a día y estamos muy contentos con el reconocimiento del Ayuntamiento de Inca que viene a raíz del Premio Nacional de Juventud especialidad Medio Ambiente y que nos haga este reconocimiento en el marco del Dijous Bo es brutal», confiesa.

Cuenta que desde hace años, Son Jover apuesta por la agricultura ecológica, las razas autóctonas y por tener el mínimo impacto posible en el medio para obtener el mejor rendimiento tanto a nosotros como en el medio ambiente. «El premio es un gran honor porque es un reconocimiento al trabajo que nos lleva diariamente».

Eso sí, asegura que «con los efectos del cambio climático que estamos viviendo, la agricultura y la ganadería debe caminar hacia un cambio que no estamos acostumbrados». La agricultura y la ganadería es tan extensa que tiene tantas maneras de actuar que todos son válidas pero la tendencia debe ser en buscar un menor impacto para el suelo».

¿Cómo lo hacen? En Son Jover apuestan por pastos rotativos. «Como hacemos agricultura ecológica no utilizamos químicos ni sintéticos, lo que permite que no haya contaminación porque día de hoy tenemos mucha contaminación de nitratos. Es lo que vamos potenciando, igual que las razas autóctonas y las variedades locales que ya son productos que están adecuados al 100% a nuestro ámbito».