La edición de este año del Dijous Bo atrajo a miles de visitantes a sus ocho kilómetros de exposición comercial, artesanal, gastronómica y lúdica. La jornada tuvo también sus anécdotas.

Una Fira 'delicatessen': trufas a 500 euros el kilo

En esta era de la inflación disparada, que sólo da dolores de cabeza a la hora de hacer la compra sobre todo, quizá a alguien le sirva de consuelo que, para precios altos, los de la trufa, ese producto delicatessen que cotiza a precio de oro. Había una pequeña parada en el amplio bazar del Dijous Bo en que se vendía trufa a… 500 euros el kilo, ni más ni menos. Eso sí, era de kilómetro cero y exclusiva de Mallorca, porque había sido recogida en el Puig de Santa Magdalena. Una señora, por un trozo pequeño, pagó 16 euros. ¡Y después los hay que se quejan del precio del aceite de oliva!. Eso sí, en Trufes Mallorquines d’Inca tienen el futuro garantizado con el pequeño Jaume Rosselló que continuará sin ninguna duda con la saga familiar de su padre y abuelo de las trufas. En el Dijous Bo demostró sus grandes dotes comerciales.

‘Fira sana in corpore sano’ o cómo la rutina deportiva no hay que perderla

El Dijous Bo moviliza Inca. A todos los vecinos, todos los negocios, todos los equipamientos públicos. Parece que no hay vida más allá de la Fira de les Fires. Pero sólo lo parece, porque algunos no perdonaron su rutina diaria de ejercicio y, entre el trajín de gente que iba arriba y abajo curioseando entre decenas de expositores, los hubo que cumplieron con su ritual habitual de calistenia, para que nadie diga que el ejercicio no tiene lugar en una jornada festiva como ésta.

El calentamiento global y las dudas sobre la indumentaria para este día

Cada año, empieza a ser más difícil elegir la indumentaria más adecuada para la gran Fira de Mallorca. Este jueves, se ha vivido una jornada más primaveral que otoñal, que hizo sudar a más de un asistente que anduvo por la muestra más abrigado de la cuenta. Fue divertido observar la diversidad de looks: hubo polares y jerseys, pero también mucha manga corta y algún que otro pantalón corto. En este tiempo loco, uno no sabe, desde luego, a qué atenerse.

Una ‘inquera’ ilustre, triste por no estar en el gran día de su ciudad

Son días tensos por Madrid, en plena inflamación política por la celebración del debate de investidura. En medio de la refriega política, la presidenta del Congreso de los Diputados, la inquera Francina Armengol, tuvo palabras de recuerdo para el Dijous Bo a través de sus redes sociales: «Este año no he podido participar de este Dijous Bo, pero estoy de corazón con todos vosotros. Gracias por llenar las calles de Inca de vida, ilusión y tradición. Molts d’anys, inquers e inqueres!». Alguno de sus vecinos, por cierto, le sugirió que, tras declarar por iniciada la legislatura, proclamase un: «Visca el Dijous Bo!».

Siempre que un micro se acopla, alguien dice:«Son cosas del directo»

La tradicional foto de familia de las autoridades políticas (con la presidenta Marga Prohens a la cabeza, quien, por cierto, llegó en tren) delante del ayuntamiento de Inca incorporaba este año un micrófono para hacer los parlamentos de rigor. Lo que pasó es que al principio hubo problemas técnicos que causaron ruidos estridentes, lo que hizo que el alcalde Virgilio Moreno pronunciase esa célebre frase por todos conocida: «¡Son cosas del directo!». Por cierto, que este año no hubo las tradicionales declaraciones a los medios que interrogaban sobre temas de actualidad, algo especialmente interesante este año, dada la coincidencia con la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Las intervenciones de los políticos se limitaron a las palabras de bienvenida pronunciadas delante del micrófono. A algún observador, por otro lado, le llamó la atención la piña que hicieron los representantes de Vox, que fueron juntos a todas partes y que, en algún caso, dieron la sensación de zambullirse por primera vez en esta expresión de la mallorquinidad que es el Dijous Bo.

Miquel Montoro y el equipo de ‘Uep! Com anam?’, triunfadores de la jornada

Uno de los expositores más concurridos de la jornada de la Fira fue el que compartían el célebre Miquel Montoro y el resto del equipo del programa de televisión Uep! Com anam?. Firmaron numerosísimos calendarios a lo largo del día y las colas fueron muy largas.

Una Fira ‘blindada’ para evitar imprevistos de seguridad

Hasta 200 efectivos se han encargado de velar por la seguridad de este macroevento. A más de uno le sorprendió el despliegue de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con guardias civiles con metralleta patrullando las calles y un helicóptero sobrevolando el cielo inquer, reforzando la sensación de seguridad.