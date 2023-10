La oposición manacorina podrá cobrar una retribución anual fija. El pleno municipal ha aprobado este lunes la modificación del régimen de dedicaciones con el objetivo de «garantizar un mejor funcionamiento de las diferentes áreas que componen la corporación y para facilitar la labor de los grupos de la oposición» .

Así pues, un representante de cada partido opositor (que en Manacor son el PSOE, Vox y PP) podrá optar a una dedicación parcial con un régimen de dedicación del 50%, un mínimo de 20 horas semanales y una retribución bruta de 20.651,01 euros al año. Todo ello en sustitución de lo que ya se percibe, en ningún caso como suplemento. Ahora los grupos municipales tendrán que comunicar qué concejal disfrutará de este sueldo, si es que se quieren acoger a él.

De momento ya ha habido tantos posicionamientos como grupos hay fuera del equipo de gobierno. Mientras que la representante del PSOE, Núria Hinojosa, ya ha hecho saber que ni ella ni ninguno de los otros tres concejales socialistas aceptará cobrar por hacer oposición, Esteve Sureda, de Vox, ha votado a favor. Por su parte la concejala del Partido Popular, Maria Antònia Sansó, ha comentado que su partido se lo pensará.

Hinojosa dice que «los socialistas somos igual de dignos cobrando o no. Cuando éramos concejales del gobierno no nos sentíamos mejores por tener un sueldo»; y ha concretado que ahora 20.000 euros no les harán ser de otra forma, mientras insinúa que se trata de una estrategia del alcalde Miquel Oliver para ganarse los favores de la oposición ahora que está en minoría. «Dentro de los primeros cien días no se han encargado de resolver problemas urgentes sino que suben el sueldo a un concejal y 20.650 euros al año para hacer exactamente lo que ya hacemos. No se trata de ser malpensados pero llama la atención» . «¿Cómo se ha pactado esta propuesta? Porque con nosotros no».

Lo que no dice la socialista es que la oposición ya cobra a día de hoy por asistencia a las sesiones plenarias. En concreto el portavoz de cada partido gana 970 euros cada mes (hasta un máximo de 12, lo que significa que los plenos extraordinarios no se cobran) y unos 630 euros para cada uno del resto de concejales de cada grupo. Quien coja el sueldo propuesto ahora, dejará de cobrar la otra retribución.

El portavoz de Vox, Esteve Sureda, que una vez dentro del consistorio reconoce que «los políticos realmente trabajan mucho» está a favor de percibir una retribución anual, siempre que sea opcional y dio su voto a favor «para no perjudicar a ninguna formación política».

«Tanto en Calvià hace bastantes años que es así, en Inca una dedicación parcial por cada tres concejales, como en Llucmajor... si no es ahora será más adelante que Manacor lo acabará aplicando», explica Sansó. «Un municipio de 50.000 habitantes tiene 25 concejales y hasta 15 dedicaciones exclusivas. La ley de régimen de bases locales entiende que en un municipio grande la oposición tiene un papel fundamental» adelantándose a lo que ocurrirá en poco menos de cuatro años , dice el alcalde Oliver, que añade que se trata de «dignificar el trabajo político. En el mundo real la gente trabaja y pierde horas para dedicarlas al servicio del ciudadano».

Dedicación exclusiva

Asimismo, el pleno municipal de este mes de octubre en el Ayuntamiento de Manacor aprobó la dedicación del delegado de Cultura y Participación Ciudadana, Ferran Montero, que ahora pasa a ser exclusiva, con una retribución bruta de 41.302,06 euros al año en catorce pagas.

Así, Ferran Montero asumirá a partir de ahora también las delegaciones territoriales de Cala Murada, Calas de Mallorca y s’Estany den Mas.