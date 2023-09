La pregonera de las 'Fires' de Llucmajor, Magdalena Puig: «La etapa educativa de 0 a 3 años es la base del aprendizaje»

Llucmajor descorcha este jueves sus Fires y lo hace con el pregón que pronunciará la pedagoga ya jubilada Magdalena Puig, que versará sobre las Escoles d’Infants de Llucmajor: 40 anys d’acompanyament actiu. Recuerda que empezó en las escoletes como cuidadora. «Empecé hace 38 años, en 1984. Toda la vida he estado allí, he ido progresando con las escoletes, que se iniciaron como guarderías pero ya en los 90 se declararon como centros educativos», describe Puig que defiende que «como pedagoga, el papel educativo de 0 a 3 es el más importante de la vida porque lo que vives en esta etapa es la base para aprender».

Confiesa la satisfacción de que fuera elegida pregonera. Explica que la alcaldesa Xisca Lascolas se lo pidió porque ha vivido 38 de estos 40 años de escoletes en Llucmajor. «Me convenció porque me dijo que sería una memoria de la trayectoria de las escoletes en Llucmajor», matiza Puig que ha dividido su pregón sobre estos 40 años en seis etapas.

«He reunido hechos de cada etapa que nos han guiado el camino a seguir, por ejemplo, cómo se hizo frente al aumento de demanda, a veces a la bajada de alumnos o cómo nos hemos tenido que reubicar, abrir nuevas escoletes o cerrar las pequeñas para apostar por un centro más grande».

De la evolución que ha sufrido la etapa educativa de 0 a 3 años, Puig recuerda que «primero era muy importante que los niños salieran limpios, que llevaran un babero para que no se ensuciaran pero hemos ido evolucionando», admite.

De las escoletes en Llucmajor remarca que fueron pioneros en «salir por el pueblo con la cuerda para visitar el mercado, la farmacia, el médico, la pescadería... todo el mundo nos conocía». «Ara passa la cordeta, decían». Entre otros logros, explica que también lograron un aumento de personal para hacer frente a un mayor volumen de niño. «Impulsamos la pareja de educadoras, Llucmajor fue pionero», remarca. También, desgrana, «fuimos pioneros en otros hechos como ir a la playa a hacer actividades en el caso de s’Arenal. Si no son dos educadoras, no podía hacerse».

Ya jubilada, si uno le pregunta hacia qué modelo evolucionan las escoletes a nivel general, no duda su respuesta: «Estoy convencida que a partir de ahora la etapa de 0 a 3 años tendrá más repercusión». «No le hemos dado la importancia que tiene. Ahora veo que van en esta dirección y es mi ilusión».

Balance

Y a la hora de hacer balance no duda en responder que su «balance personal es muy positivo porque he cumplido unos objetivos que me había marcado, no estaban definidos pero estoy muy contenta de la trayectoria que ha tenido la etapa 0-3 porque empezamos como un servicio de apoyo a las familias que era meramente asistencial pero ahora hay tres centros educativos dedicados a esta etapa», resume.

Las tres escoletes municipales actuales son Fada Morgana en Llucmajor, Trencadors en s’Arenal y Penya-Segat en sa Torre. El pregón tendrá lugar este jueves a las 20.30 horas en el Claustre de Sant Bonaventura.