Cuando Armengol mueve un dedo sube el precio del aceite de oliva y de la gasolina. Mientras tanto nos entretiene con el lío de los pinganillos en el Congreso. ¿Y qué se creían, que los mallorquines no somos folloneros o qué? Sense anar més enfora, en su Inca natal un informe tira por los suelos la posibilidad de aparcar frente a los vados, cuando resulta que en Sóller o Llucmajor sí es posible. No hace falta ser un lince para deducir que los vados protegen el derecho de paso y no de aparcar o que los informes siempre se hacen al gusto del consumidor. Y hablando de derechos de paso, ¿qué le pasa a la familia March, que también la lía en sus fincas y los caminos que las atraviesan? Si no bastaba con el desvío de un tramo de la Ruta de la Pedra en Sec hecho sin permiso en Sóller, la Justicia se ha encargado de avisarles de que el acceso a Ternelles no se toca. Y por mucho que pese el linaje, al parecer somos iguales ante la ley. Ay, querida, cómo de removido está el mundo y nuestra part forana que esta semana se ha visto nuevamente colapsada de coches. Pero ojo, la culpa no es del exceso de vehículos ni de turistas, sino de las dichosas nubes. Que se vayan ya, hombre!

Desfent | Turismo y paisaje deben ir de la mano

Efectivamente, querido, tú lo has dicho. No es el exceso de turistas lo que satura las carreteras y las calles de la part forana. Es el dichoso mal tiempo y la testarudez de los mallorquines que, creyéndose estar a la altura de los turistas, osan coger el coche en sus desplazamientos. Innocents! Y como no quiero entrar en el tema lingüístico de Vox ni en la jugada de muerte que ha hecho Agama al sector ganadero de la isla porque no me podré morder la lengua i escupiré foc, seguiré con nuestros «queridos» turistas. Pero en este popurrí de temas a comentar, solo un pequeño apunte y es que debe quedar claro que el turismo que visita la isla lo hace por su paisaje y este paisaje en gran parte es precioso porque lo custodia el sector primario. O sea que si lo dejamos morir, perdemos mucho más. Ahí lo dejo. De momento, como estoy indignada cambiaré de marca cervecera pero retomando el tema turístico, ¿qué me dices de que el Govern destine cuatro millones de euros a pagar camas a los hoteleros? Ver para creer, querido, como lo serán las calesas eléctricas que quieren poner en circulación en Alcúdia.