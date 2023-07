Un vigilante de seguridad de un hotel de Magaluf se ha convertido en una estrellas de las redes sociales en la última semana, después de que quedase registrada en vídeo la bronca que les echó a un grupo de siete turistas británicos que estuvieron de fiesta durante toda la madrugada en su habitación. La grabación fue captada por uno de esos jóvenes, que la difundió en Tik Tok.

En el vídeo, aparece el vigilante entrando decidido en la habitación del hotel. Y empieza a contar en voz alta, mezclando el inglés y el castellano, todos los moradores con que se va encontrando a medida que recorre la estancia. “One, two, three, cuatro, cinco, seis y siete”, cuenta, con tono irónico a la par que enérgico.

Se coloca cerca del balcón y prosigue con su bronca. “In the morning, in the guaaaaaaaaaa…”, prosigue su intervención, aludiendo a los gritos que habían proferido esos jóvenes durante su fiesta de madrugada en la habitación. Alude después a las familias que no han podido dormir por sus gritos y, dirigiéndose a los jóvenes británicos, les dice, sarcástico: “Perfecto, my friends”. “Six, seven in the morning”, continúa su monólogo, aludiendo a que habían estado de jarana hasta las siete de la mañana.

Antes de irse como había venido, con ademanes enérgicos, les avisa de que tendrán que rendir cuentas de su comportamiento ante la dirección del hotel. “Tomorrow in the morning, in the manager…”, concluye.

Los jóvenes, en todo momento, permanecen callados y apenas rompen su silencio para musitar algún ‘Sorry’.