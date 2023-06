El alcalde Jaume Soler: «No es una presión pero es un nuevo inicio en el ayuntamiento de Sant Llorenç»

Jaume Soler (Sant Llorenç, 1990) es el nuevo alcalde llorencí tras el pacto entre su Partido Popular, El Pi y UICa. El sucesor del socialista Pep Jaume abre una nueva etapa en el Consistorio, pilotado a excepción del último año y medio que le cedió la alcaldía a su socio, por el veterano político Mateu Puigròs, alcalde durante 26 años gracias al ya desaparecido GISCa.

Es biólogo. Su primer contacto con el Ayuntamiento llegó cuando terminó sus estudios en la UIB e inició las prácticas en el Consistorio de Sant Llorenç que ahora pilota. Luego su ámbito laboral se decantó por proyectos ambientales destinados tanto a Ayuntamientos como a empresas privadas hasta que llegó a la empresa Eulen como técnico de medio ambiente. Además durante los últimos cinco años también ha sido presidente del club de fútbol Cardassar.

¿Continuará? «

Lo estoy mirando. Si la ley permite esta compatibilidad, me gustaría seguir vinculado con la directiva porque es una gran satisfacción. Te llena, sobre todo el fútbol base que tenemos unos 200 niños. Si la ley me lo permite, no lo dejaré. Si es incompatible y debo dejarlo seguiré colaborando», avanza.

¿Cómo ha sido su aterrizaje a la alcaldía de Sant Llorenç?

Hace cuatro años cuando ya era presidente del fútbol fui a las listas de GISCa de Mateu Puigròs. Este grupo ha desaparecido y en estas elecciones se ha creado otra formación más local de Son Carrió. Se me abrió la puerta de empezar en el PP. Cogí la formación en Sant Llorenç, hicimos una reestructuración y empezamos de nuevo hace un año y medio.

¿Cómo han sido sus primeros días?

Todas las experiencias son muy nuevas. Han sido muchas las conversaciones con el interventor y el secretario que son las figuras más importantes del Ayuntamiento para ver cómo están las cosas, saber qué proyectos están en marcha y conocer cómo está el tema de contratación. La prioridad es terminar los proyectos iniciados y dar salida a los servicios. La verdad es que es mucha información en dos días. Ahora empiezo a entender porque siempre se dice que dan 100 días de aterrizaje pero lo hemos cogido con mucha ilusión y ganas. Estamos muy contentos.

¿Hay cierta presión por que con la entrada del PP en el Ayuntamiento es un cambio histórico en Sant Llorenç? La figura de Mateu Puigròs tras 26 años como alcalde ha marcado un antes y un después...

No solo la figura de Mateu. Todo el equipo de gobierno, a excepción de Emilia Díaz-Asensio, es nuevo. Es un nuevo inicio. No es una presión porque sé que llevo gente preparada y cualificada. Nos tendremos que adaptar al ritmo de trabajo del Ayuntamiento pero plena confianza en este nuevo proyecto. Es un hecho histórico porque el PP no había gobernado nunca en Sant Llorenç y la gente está contenta del cambio a nivel de partido.

¿Qué reto se plantea para que se note este cambio?

Al final lo que queremos es hacer una gestión más eficaz de todos los recursos que tiene el Ayuntamiento. Nos hemos propuesto que no haya un desequilibrio entre los diferentes núcleos de población, la zona costera, Son Carrió y Sant Llorenç.

Es un pacto a tres, ¿cómo se distribuyen las áreas?

Al final hemos sido muy estrictos con los conocimientos de cada uno, por ejemplo, nuestro número 2 es director de hotel, lleva más de veinte años en el sector, por lo tanto se ocupará de turismo. Hemos intentado que cada regidor con sus competencias y conocimientos se encargue de la cartera que más a mano le viene. Es la mejor manera de trabajar a nivel técnico.

Unió Independent Carrionera se quedará Son Carrió...

Sí, ya quedó especificado cuando firmamos el pacto. El PP tenía más gente del núcleo de Sant Llorenç. UICa es exclusiva de Son Carrió y Gent per sa Coma-El Pi, la zona costera. Se quedan las delegaciones territoriales así nos aseguramos que cada uno trabaje en su núcleo porque Sant Llorenç por las características que tiene está muy fragmentado. Tenemos una manera de hacer en la costa que es totalmente diferente en Sant Llorenç. Cada regidor entiende mejor cuáles son las necesidades que hay.

¿Qué pasará con el CEIP Sant Miquel de Son Carrió?

Antes de las elecciones, todos los grupos políticos nos comprometimos en sacar adelante este proyecto porque la escuela está muy deteriorada y era uno de los puntos fuertes que nos permitió pactar con UICa aunque todos lo llevábamos en el programa. Es una prioridad ejecutar el proyecto de la escuela.

¿Lucharán para lograr un instituto en Sant Llorenç?

Sí. Queremos educación secundaria en Sant Llorenç.

¿Algún tema le provoca cierto respeto?

No puedo responder porque hay muchos temas que aún no he tocado [risas] pero es verdad que tenemos un problema de emergencia ciudadana que es el tema de los torrentes. Debemos ser respetuosos con este tema porque implica a mucha gente. Es un tema que requiere un respeto, unas pautas e implica un proyecto a largo plazo para intentar no afectar al bienestar de todos los ciudadanos pero es verdad que debemos ser realistas con la situación y plantear soluciones.