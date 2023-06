Sant Llorenç es otro de los municipios que también virará a la derecha. Este jueves se hará oficial el pacto entre el PP de Jaume Soler, El Pi con dos regidores y el concejal de la formación de Son Carrió UICA. Así, el socialista Pep Jaume este sábado deberá ceder la vara de mando al candidato popular. Las dos formaciones empataron sacando con cuatro regidores cada una. Así las cosas, sus socios actuales (tanto El Pi como el GISCa de Son Carrió) han virado a la derecha dejando al PSOE con cuatro, Més y Per Balears con un representante cada uno en la oposición.

Capdepera

Capdepera es uno de los municipios en que PSOE y Més no han llegado a un acuerdo. Los ecosobiranistas piden que el socialista y alcalde en funciones Rafel Fernández dé un paso a un lado para llegar a un acuerdo de izquierdas. «Estamos dispuestos a un pacto de izquierdas si Fernández se va. Si no el sábado nos votaremos a nosotros», relató la candidata de Més, Núria Garcia, que ha asegurado que las negociaciones con el PP no han llegado a buen puerto. Con un triple empate a cinco entre PP, PSOE y Més, la popular Mireia Ferrer se convertiría en la alcaldesa de Capdepera en minoría. De todas formas, García reitera que «no descarta pactar con el PSOE si Fernández se va».