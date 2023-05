Resultados elecciones municipales en Mallorca: MÉS veta al socialista Rafel Fernández para formar gobierno en Capdepera

Hay pactos que por su sintonía ideológica parecen de lo más lógicos. Algo que puede ser un obstáculo cuando el cabeza de lista de uno de los socios se convierte en la línea roja. Algo parecido ha sucedido en Capdepera. El alcalde socialista Rafel Fernández ha bajado de ocho a cinco regidores, lo que conlleva a un triple empate a cinco ediles entre PP, MÉS y PSOE. En el nuevo arco municipal también suman los dos de El Pi. La lógica lleva a pensar a un entendimiento entre PSOE y MÉS pero hay que tener en cuenta que en Capdepera, MÉS apostó por un cambio en la manera de ejercer la política. Un modo que en las últimas legislaturas de la mano del socialista Rafel Fernández no ha gustado al partido, por lo que, aseguran, no permitirá que esta manera de hacer política continúe. Así las cosas, la asamblea de la formación econacionalista ha decidido por unanimidad no contemplar ningún pacto de gobernabilidad con los socialistas mientras esté presente el actual alcalde Rafel Fernández.

Y es que para MÉS esta condición es una línea roja. Desde las filas econacionalistas gabellins admiten que con el resto están abiertos a todo tipo de negociaciones, incluido negociar con el PSOE, mientras no esté Fernández. Es verdad que aún no ha habido negociaciones con ninguna formación pero aseguran que no descartan ningún escenario político de cara a la formación del nuevo gobierno, pero si Fernández entra en las negociaciones con los socialistas y en el caso de que el Partido Popular tampoco les convenciera, no darían el apoyo a nadie y sería la fuerza más votada (en este caso, los populares con 1.181, 72 más que el PSOE) que seguiría adelante en minoría. Cambio «No podemos olvidar que hemos centrado nuestra campaña en el cambio. No podemos permitir seguir con la manera de hacer política de estos años», argumenta MÉS per Capdepera tras celebrar una asamblea en la que por unanimidad se ha decidido no pactar con los socialistas si en sus filas continua Rafel Fernández. «En Capdepera los resultados solo dan lugar a un gobierno en minoría del PP o bien a un pacto entre dos de los tres partidos que hemos logrado cinco regidores. En MÉS estamos abiertos a hablar con todas loas fuerzas para lograr un gobierno estable y que camine hacia el modelo de pueblo que siempre hemos defendido», razonan desde las filas de MÉS. Eso sí, hay líneas rojas fijadas, en este caso, que no esté presente el aún alcalde socialistas gabellí. Así las cosas, en MÉS tienen claro que sus «grandes resultados» son fruto de años de hacer «una oposición firme y constructiva» y de picar pedra a pie de calle. Sus cinco ediles suponen una «gran responsabilidad». «Ahora debemos estar a la altura del apoyo recibido y dejarnos la piel para este pueblo», dejan claro tras lograr sumar un nuevo edil en estos comicios y pasar de cuatro a cinco y lograr 1.011 apoyos de la ciudadanía. Llama la atención la baja participación en Capdepera ya que la abstención fue del 50,37% y es el municipio con menos participación. En Santanyí Un baile de cifras que resta un edil al PSOE Baile de cifras en Santanyí. Los resultados oficiales del 28M otorgan once regidores al PP con 2.895 votos, tres a SUMA con 977 apoyos, dos a PSOE con 645 votos y uno a VOX con 302 votos. Resulta que, según ha podido saber este periódico, estas cifras no se corresponden con el acta de recogida de datos que otorga 3.011 votos al PP, 1.036 a SUMA, 470 a PSOE y 302 a VOX. Este baile será revisado el viernes por la Junta Electoral ya que esta diferencia de votos supone que SUMA gana su cuarto edil y el PSOE pierde el segundo.