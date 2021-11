«He estado más en tres días en el despacho de alcalde que en diez años»

Oficialmente Mateu Puigròs renunció el miércoles como alcalde de Sant Llorenç pero será hoy a las 12 horas cuando ceda la vara de mando al socialista Pep Jaume, más conocido como Pep Gall, tras 26 años como alcalde. Se dice rápido. Incombustible, inquieto y con una gran capacidad para controlarlo todo al mínimo detalle, en su último día como primer edil reconoce que ha estado más en el despacho de alcaldía «en estos tres días que en los últimos diez años». De hecho, los propios funcionarios ayer se asomaban a la puerta sorprendidos de verle en su despacho. Y la razón no es que tuviera que apurar firmando documentos, la realidad era que debía hacer limpieza y despejar el despacho. Mientras posaba para la ‘obligada’ foto con la vara de mando, había dos bolsas de basura en el suelo y un sofá repleto de documentos. «En el cajón, he encontrado los discursos con papel de pergamino de los Reyes Magos», explica mientras los exhibe. «Y un programa de la I Setmana Europea de Música Religiosa. Fue un éxito», añade el torbellino (en el buen sentido de la palabra) de alcalde. El certamen musical se celebró en el año 2000. Nada más que añadir. La auténtica razón explicativa es que estamos ante un político que no es mucho de estar encerrado en un despacho (igual que Pep Jaume), precisamente, en tono irónico comenta que ya le ha dicho a su sucesor que necesitará «unos días más» para dejar el despacho a punto. Son 26 años.

Limpieza a parte, Mateu Puigròs confiesa que «está muy contento y satisfecho» de haber presidido el Ayuntamiento durante 26 años con la colaboración de otros partidos políticos y de sentir el «apoyo de la mayoría de ciudadanos del municipio». Todos estos años ha ostentado la vara representando al Grup Independent de Son Carrió (GISCa).

Y es que si una cosa le caracteriza como político es el uso del consenso como estrategia. De hecho, Sant Llorenç saca pecho de haber logrado «un equilibrio sano desde el punto de vista político». Tiene claro que el secreto del éxito es no haber logrado la mayoría absoluta. Sí, lo han leído bien. Es alcalde desde 1995 y nunca ha mirado los números. Aunque no sea necesario, su forma de gobernar se ha caracterizado por integrar a las formaciones con las que tiene más sintonía política [el PP se queda en la oposición] en el equipo de gobierno.

«La política municipal tiene este carácter tan dinámico que crees que has logrado el objetivo que te habías propuesto cuando ya ha salido otra oportunidad», sentencia. «Y los ayuntamientos deben aprovechar las oportunidades porque si no las aprovechan puede que el tren no vuelva a pasar. Por ejemplo, el tema de los fondos europeos es una oportunidad, no sabemos cómo funcionará pero no podemos dejar de participar», razona. Precisamente, ahora que cede la vara de mando se centrará en gestionar las infraestructuras hidráulicas y los proyectos de los fondos europeos.

En su adiós como primer edil, toca preguntarle por las espinitas clavadas. «Hay una cosa que creo que en su día no aprovechamos la oportunidad de hacerlo y es un pequeño polígono de servicios que en las normas subsidiarias había una zona marcada pero no tuvimos el coraje suficiente de hacerlo», confiesa.

Sobre las necesidades del municipio, es taxativo: Sant Llorenç requiere un instituto aunque sea de ESO porque el alumnado llorencí acude a los de Artà y Son Servera que «están saturados». Y sea casualidad o sea por arte del azar, en su semana de despedida ha habido buenas noticias, y es que «ya hemos firmado el convenio para la ejecución de un proyecto de una residencia para Sant Llorenç, lo último que se tenía que firmar se ha firmado esta semana». Así, calcula que el inicio de las obras será a finales de 2023 o principios de 2024 ya que ahora se convocará un concurso de ideas para la redacción del proyecto de la futura residencia que se ubicará en el Camp Vell.

Mateu Puigròs es todo un ejemplo de veteranía política pero lo deja claro: «No me volveré a presentar. Ponedlo en letras muy grandes no fuera el caso que tuviera una mala idea y me pegara por volverme a presentar», bromea. Y ya para terminar, admite que no es quien para dar consejos más que nada porque llevan trabajando 17 años juntos en la gestión del Ayuntamiento pero sí que aprovecha su último día como alcalde para recordarle a su sucesor que una técnica política en un ayuntamiento pequeño como el de Sant Llorenç es intentar buscar el consenso entre los distintos grupos como lo han venido haciendo hasta ahora.