Una auténtico «balón de oxígeno». En su último día como alcalde de Sant Llorenç, Mateu Puigròs, celebra que este viernes las arcas municipales han recibido el último pago correspondiente a la recuperación del IVA de la empresa municipal Bellver S.A., que se creó en 2007. Explica que en total estos días el Ayuntamiento ha recibido 3,6 millones de euros correspondientes a la compensación del impuesto de 2011 a 2014. El pago responde a la sentencia de la Audiencia Nacional que ha reconocido el derecho de la empresa municipal de recuperar el IVA. De hecho, hace cuatro años las arcas municipales ya recibieron otros 2,6 millones debido a la compensación de los ejercicios de 2007 a 2010.

El camino no ha sido fácil porque han sido muchos los recursos interpuestos. El que hoy dejará de ser alcalde de Sant Llorenç asegura que la idea de montar una empresa municipal para recuperar el IVA fue del interventor Antoni Crespí. «No podíamos despreciar la oportunidad. La empresa no conllevaba más gasto, era un organismo más del Ayuntamiento. Esto nos posibilitó [antes de que cambiasen la ley de la recuperación del IVA] poder recuperar cantidades importantes que rondaban los 500.000 euros anuales», apunta refiriéndose a los ejercicios a partir de la creación de la empresa. «No ha sido un proceso sencillo. Primero se tuvo que recurrir al tribunal administrativo y luego a los tribunales judiciales hasta llegar a la última sentencia de la Audiencia Nacional», puntualiza. «Precisamente estos días hemos tenido la confirmación de todas las sentencias pendientes. Bueno las sentencias ya las teníamos, pero había que superar otro paso que era la confirmación de la sentencia para hacerla ejecutiva, que es otro obstáculo que pone la administración tributaria de Madrid. Así, estos días nos han ingresado 3,6 millones de recuperación del IVA», celebra. A partir de 2015, detalla, «cambiaron la ley y no será igual seguramente pero seguiremos recurriéndolo».

«Balón de oxígeno»

De pronto, adelanta, esta inyección de capital ayudará a no subir ningún tipo de impuesto. «Este dinero es un auténtico balón de oxígeno para el Ayuntamiento con la bajada de ingresos debido a la baja actividad económica como consecuencia de la pandemia», reconoce. «También servirá para compensar la bajada de impuestos de la plusvalía que aunque parezca que se ha solucionado, no será como antes. De los 500.000 euros anuales pasaremos a 255.000», añade.

Bellver S.A. es la empresa municipal que gestiona el tema medioambiental de los residuos, la explotación de la depuradora de sa Coma y también turismo.