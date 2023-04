Semana Santa 2023: La directora Marta Obrador: “El Davallament es un acto clave en la historia de Felanitx”

Los nervios están a flor de piel. Marta Obrador se estrena este Viernes Santo como directora del Davallament de Felanitx, que se escenificará a partir de las 21 horas en las escalinatas de la iglesia felanitxera. Confiesa que está “histérica” pese a tener un “gran equipo detrás” pero son “muchas cosas las que uno debe controlar”. Es la primer mujer en dirigir la representación de la Pasión y Muerte de Jesús de Felanitx. Pasa de ser una mera espectadora y tomar las riendas de la dirección en un Davallament que por la pandemia lleva tres años sin celebrarse y que regresa con aires de renovación tanto en la organización que cuenta con la incorporación de gente joven como en la escenografía. “El Davallament de Felanitx se actualiza”, resume Llorenç Vadell, uno de los organizadores, que explica que el centenar de actores y actrices que hacen posible la representación son gente de Felanitx de todas las edades, desde los dos a los 70 años.

¿Cómo llega Marta Obrador a tomar la dirección del Davallament de Felanitx?

Fue una propuesta de la nueva organización. Era una cosa que nunca me hubiera imaginado porque siempre había sido una simple espectadora. En el momento que me lo ofrecieron, sentí mucha responsabilidad y mucho respeto porque dirigir algo tan grande era un reto.

¿Qué representa el Davallament para su directora?

Es un acto clave en la historia de Felanitx. En un pueblo, siempre hay días como las fiestas de Sant Agustí o los Reyes donde toda la gente se reúne para ver el acto. El Davallament es uno de estos días. Es un acto que nadie se puede perder en Felanitx.

¿Qué reto suponía dirigir a un centenar de actores y actrices amateurs de todas las edades?

Todos los personajes son de unas emociones y unos sentimientos muy extremos. Veía muy complicado sacar todas estas emociones a unas personas que no han hecho teatro. Me preguntaba cómo personas que no han hecho teatro serían capaces de interpretar a unos personajes tan dramáticos pero la realidad ha sido que me he encontrado con gente que lleva muchos años haciendo el Davallament, gente que lo siente y esto me ha facilitado mucho el trabajo. Han venido muy preparados.

Empezaron los ensayos en marzo, ¿con qué se queda de estas semanas de preparar el Davallament?

Me quedo con el compromiso que ha tenido la gente durante estas semanas porque dirigir una cosa tan grande con tan poco tiempo, requiere una concentración máxima y una preparación previa, sobre todo, mía de organización. No podía llegar a los ensayos con dudas, todo debía estar claro porque se trataba de que saliese fluido.

El Davallament de Felanitx vuelve tras tres años sin representarse debido a la pandemia este Viernes Santo con aires renovados…

El cambio más importante ha sido el texto. Antes era un texto narrado por dos personas y ahora se mezcla con los actores. Los intérpretes también hablan, ello hace que la representación sea más dinámica. También se ha renovado el tema de las luces y se ha tenido en cuenta la psicología de los colores y la escenografía también se ha pulido.

Tres años sin Davallament, deduzco que en Felanitx la expectativa es máxima...

Se ha creado mucha expectativa. Hay que tener en cuenta que además del cambio de dirección, ha habido cambios en la organización, lo ha cogido gente joven. Además hace tres años que no se representa. La gente está expectante.

¿Qué aporta en la representación una organización más joven?

Un aire más fresco. No debemos dejar de apreciar todo el trabajo que han hecho los mayores durante estos 45 años. El Davallament es lo que es gracias a ellos pero es verdad que los jóvenes han dado un aire renovado y diferente. Además han llamado la atención del público más joven que no acudía a ver el Davallament y este Viernes Santo sí acudirá.