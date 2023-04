Una Semana Santa marcada por mujeres. Y es que Pollença y Felanitx son dos de los enclaves de la Part Forana donde apunta el foco durante las procesiones y davallaments del Jueves y Viernes Santo. Así, este 2023 llega con novedades ya que por primera vez en las procesiones pollencines habrá mujeres con capa. Y es que debido a un cambio en la normativa que rige las cofradías de Semana Santa de Mallorca realizado por el Obispado, han pasado a ser asociaciones públicas, por ello, no puede haber ni segregación ni discriminación por razón de sexo o género. En el caso de Pollença, las cofradías son mixtas pero la Secció dels Prohoms de la Confraria del Santíssim Crist del Calvari, más conocida como les capes, era masculina hasta ahora. El debate de la incorporación de las mujeres estaba sobre la mesa desde hace unos años pero al no haber acuerdo unánime, la decisión se fue demorando hasta la llegada de los nuevos estatutos genéricos del Obispado que se aprobaron en 2020. Cabe recordar que la pandemia truncó las Semanas Santas de los últimos años que estuvieron marcadas por las restricciones y hasta ahora no han recuperado la total normalidad. Así este 2023 la Secció de Prohoms incorporará mujeres tanto este Jueves Santo como en la procesión del Davallament ya que cualquier mujer puede ser miembro de la Secció de Prohoms. Mientras los hombres van vestidos con traje oscuro, camisa blanca, corbata y zapatos negros y la típica capa española, las mujeres deberán llevar un vestido negro sin ningún complemento llamativo o pantalones y americana negra, zapatos negros y la capa española.

La Processó de la Sant de Pollença empezará a las 21 horas y como novedad llevará hasta el oratorio del Roser Vell tras 50 años sin hacerlo. Además debido a las obras de la calle Mallorca y Joan Guiraud, cuando la comitiva llegue a la plaza del Assolellador seguirá por la calle del Roser Vell para continuar por Antoni Maura. El Davallament de la Creu en el Calvari de Pollença será a las 21 horas. Otro Davallament que aglutina las miradas de la Semana Santa mallorquina es sin ninguna duda el de Felanitx que tras tres años sin celebrarse llega renovado a la escalinata de la iglesia felanitxera. La gran novedad es que el centenar de actores amateurs que hacen posible la representación de la Pasión de Cristo estarán dirigidor por primera vez por una mujer. Se trata de la felanitxera Marta Obrador, que en la actualidad combina su trabajo como actriz con la de profesora. Así, la fundadora de s’Aula de Teatre toma las riendas de la dirección del Davallament dirigido desde 2009 a 2019 por Josep Lluís Fernandez. Llorenç Vadell forma parte de la organización del Davallament de Felanitx. Así explica que esta edición llega con novedades en la puesta en escena mientras que se ha renovado la escenografía. “El Davallament se actualiza”, reconoce Vadell que explica que el centenar de actores y actrices que hacen posible la representación son gente de Felanitx de todas las edades, desde los dos a los 70 años. Además, la puesta en escena estará complementada con innovadores efectos sonoros y luminotécnicos. “Este año se cumplen 46 años de la representación. El Davallament empieza una nueva etapa con cambios que buscan dar continuidad a uno de los actos centrales de la Semana Santa felanitxera”, explican desde la organización.