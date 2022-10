El alcalde de Pollença legaliza la demolición del hotel Formentor

El alcalde de Pollença, Andrés Nevado, ha firmado este viernes un nuevo decreto que concede la licencia de legalización de la demolición y la excavación de tierras del hotel Formentor que había sido solicitada por la propiedad del establecimiento turístico. De esta forma, la promotora ya tiene el documento que había pedido para dar el visto bueno al derribo del establecimiento que ha ejecutado este año sin título habilitante, una infracción urbanística «grave» que motivó que el pasado lunes el alcalde firmase, por recomendación de los servicios jurídicos municipales, un decreto que obliga a paralizar las obras, un imperativo que ahora podría quedar sin efecto por la nueva resolución de alcaldía.

El nuevo decreto de Nevado se base en dos informes técnicos y jurídicos emitidos los pasados días 25 y 26 de octubre y que informan favorablemente a la concesión de la licencia de legalización solicitada por la propiedad.

El dictamen de la alcaldía incluye un único punto: conceder la licencia de legalización solicitada con sujeción a las condiciones generales de las licencias de obra, sin perjuicio de las actuaciones que en su caso correspondan en el seno del expediente de restablecimiento incoado en virtud de la resolución de alcaldía del 24 de octubre.

El regidor de Urbanismo de Pollença, el exalcalde Tomeu Cifre, ha explicado que el decreto únicamente legaliza la demolición del edificio que se hizo sin licencia municipal, pero la propiedad todavía necesita la licencia de reconstrucción que «está pendiente de informes sectoriales» para completar la obra.

El decreto que obliga a paralizar los trabajos, firmado el lunes por el alcalde, sigue vigente y el límite máximo para su cumplimiento concluye a mediados de la próxima semana. Sin embargo, según Cifre, «ahora la propiedad puede alegar que ya dispone de la licencia de legalización de la demolición» para continuar con los trabajos que, a su entender, están amparados por las dos licencias (de reforma y ampliación) concedidas por el Ayuntamiento.

No obstante, fuentes de la oposición señalan que las obras del hotel deberían paralizarse porque «las cuatro plantas que ha levantado no se amparan en ninguna licencia, ya que solo tenían permiso para reformar el hotel». En este sentido, añaden que «ahora ya no hay ningún hotel, por lo que no hay nada que reformar, es una obra nueva».