El hotel Formentor ha levantado tres nuevas plantas al margen de la licencia municipal

Hasta el pasado día 3 de octubre, el hotel Formentor había ejecutado «diferentes pilares y cimientos» en el ala izquierda del edificio y estaba «levantando la tercera planta de la estructura» en el ala derecha, según quedó plasmado en un informe de inspección elaborado por el celador de obras del ayuntamiento de Pollença el pasado 4 de octubre. Estos trabajos de construcción se habrían ejecutado sin el correspondiente título habilitante, ya que tal y como especifica el decreto de alcaldía del pasado lunes que obliga a la propiedad a paralizar las obras, la licencia autorizaba únicamente las actuaciones consistentes en la reforma y ampliación del hotel «sin constar en ningún caso autorización municipal expresa para la ejecución de actuaciones consistentes en la demolición integral del hotel».

Una demolición que, según el citado informe de inspección urbanística, se inició el pasado mes de julio a pesar de que, como destaca el decreto firmado el lunes por el alcalde Andrés Nevado, no estaba amparada por la licencia otorgada por el Ayuntamiento, por lo que la actuación es constitutiva de una «infracción urbanística grave» que ha derivado en la orden de paralización de las obras y en inicio de un procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística.

Según ha podido saber este diario, el pasado lunes, día en que el alcalde Nevado firmó el decreto de suspensión, la entidad Inmobiliaria Formentor S.A., representada por Jorge Ignacio Badia Llorens, registró una instancia en el Ayuntamiento en la que informa que el 13 de octubre se presentó en el consistorio el anexo justificativo del proceso de demolición «llevado a cabo en el proyecto de reforma y ampliación del hotel Formentor» y que el pasado día 21 «se presentó una nueva versión de la memoria del proyecto debido a un error material del mismo», así como «una nueva versión del informe emitido por la dirección técnica de la obra mediante el cual se justifica el cambio en la ejecución de las demoliciones previstas».

La instancia de la promotora incluye «puntualizaciones complementarias a la memoria descriptiva del proyecto de reforma y ampliación del hotel» visadas por el colegio oficial de Arquitectos el pasado 21 de octubre, por lo que solicita al Ayuntamiento que «apruebe la modificación en el transcurso de las obras y la manera en que se ha ejecutado la demolición, así como la reconstrucción del edificio».

La instancia iba acompañada de una memoria descriptiva en la que se admite que «por causas sobrevenidas durante el transcurso de las obras se ha tenido que demoler el hotel». La propiedad asegura que el pasado 27 de julio se visó el proyecto de demolición, que fue presentado el pasado 5 de octubre en la conselleria de Modelo Económico, Turismo y Trabajo obteniendo el «informe favorable de las modificaciones durante el transcurso de las obras» en fecha 10 de octubre de 2022.

Este proyecto de demolición, según asegura la propiedad del hotel en la instancia presentada el lunes al Ayuntamiento, incluye la demolición de los muros perimetrales del edificio y «desarrolla el proyecto de reconstrucción del hotel Formentor», por lo que solicita la aprobación de las modificaciones realizadas sobre el proyecto aprobado inicialmente por el Consistorio.

La propiedad sigue adelante con las obras pese al decreto

La entidad propietaria del hotel Formentor no ha paralizado todavía las obras de reconstrucción del hotel a pesar del decreto municipal que obliga a suspenderlas. El alcalde Andrés Nevado ha justificado este martes este hecho en que, legalmente, la promotora tiene un plazo de 24 horas para acatar la orden desde que recibe la notificación y el regidor ha asegurado desconocer si ya les ha llegado el decreto de forma oficial. Han sido fuentes próximas a la propiedad las que han confirmado que este martes los trabajos no se han paralizado, aunque no han especificado si tienen intención de suspenderlas en los próximos días.

Nevado añade que el Ayuntamiento todavía no puede otorgar la licencia de demolición y reconstrucción del hotel porque «no han presentado toda la documentación», aunque apunta que en un futuro «no habrá problema» para corregir esta cuestión.