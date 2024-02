Cursach derriba una obra ilegal en Pachá y la Fundació Natzaret pedirá abrir un restaurante

El expediente municipal abierto hace más de cinco años por unas obras ilegales en Pachá está cerca de cerrarse. Bartolomé Cursach, propietario de la antigua discoteca, ha demolido una serie de construcciones y ampliaciones que ejecutó ilegalmente, lo que allana el camino a la Fundació Natzaret para recuperar el inmueble y el solar después de nueve años de parálisis.

«El inquilino [Cursach] debía devolver la propiedad tal como estaba cuando la alquiló por primera vez. Había un metraje construido en exceso, y ha cumplido derruyendo la parte sobrante», explicó ayer Guillem Cladera, gerente de la Fundació Natzaret.

Esta entidad que acoge a menores tutelados y les ayuda a emanciparse cuando cumplen la edad adulta ingresó durante años una renta cercana a los diez mil euros mensuales por el alquiler de la discoteca Pachá, ubicada en terrenos de su propiedad. El grifo se cerró hace mucho, pero ahora ve más cercana la posibilidad de recuperar el inmueble, reconvertirlo en un restaurante y ponerlo en alquiler. Sin embargo, hay otro obstáculo.

«Llevamos mucho tiempo sin poder retirar los escombros generados durante la demolición porque las obras del Paseo Marítimo no dejan pasar maquinaria pesada. Estamos pendientes de que Cursach pueda retirarlos para cerrar el expediente y recuperar el uso de esta parte de jardín», subraya Cladera.

A la Fundació Natzaret le urgen «recursos extras» en forma de un nuevo alquiler para afrontar el costoso mantenimiento de «3.500 metros cuadrados construidos y otros veinte mil de solar», indica Cladera sobre la gran vivienda en la que residen más de 40 jóvenes y una veintena de adultos, además del terreno que la rodea y en el que se levantaba Pachá.

«Queremos negociar con el Ayuntamiento para sacarle un rendimiento. Estamos pendientes de que todo esto quede limpio de escombros para sentarnos y hablar. El solar tiene una excepcionalidad desde hace años que nos permitiría abrir un negocio de restauración. No lo explotaríamos nosotros, pero sí nos gustaría que en él se pudieran ocupar nuestros jóvenes. Tenemos claro es que no volverá a ser una discoteca, pero necesitamos un aporte económico para mantener tantos metros de vivienda y terreno, que no es fácil», destaca el gerente de la Fundació.

Cladera subrayó que la acogida y manutención de los jóvenes, y los programas de emancipación de los que se benefician están garantizados porque se financian a través de contratos que se firman con el Ayuntamiento de Palma, el Consell y el Govern.

Sin embargo, esas ayudas no cubren los gastos de una casa en la que «hay un mobiliario que se gasta, tiene un sistema de calefacción complejo y una serie de infraestructuras muy caras que hay que mantener».