Año Nuevo, viejos problemas. El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha señalado que "sigue sin haber nada firmado" entre el Ayuntamiento y el SEPES, entidad estatal propietaria de los terrenos del antiguo cuartel, para empezar a levantar las 800 viviendas protegidas previstas.

"He solicitado una reunión con el Ministro de Vivienda porque no nos contestan a nada. Seguimos igual. Hace un año yo ya denunciaba que no había firmado nada por Son Busquets, y a día de hoy sigue sin haber nada firmado. El PSOE miente con este tema, como con otros muchos temas", ha señalado el alcalde en referencia a las críticas vertidas esta mañana por los socialistas sobre su gestión del antiguo cuartel.

Martínez apela al PSOE

"Hay un nuevo director en el SEPES. El regidor de Urbanismo [Óscar Fidalgo] ha pedido una reunión con la nueva dirección y yo con el Ministerio. En la última conversación que tuve dijeron que ya había un borrador de convenio para firmar. Yo todavía no lo he visto. Pediría a la portavoz socialista [Rosario Sánchez] que si tanto interés tiene en Son Busquets que se ponga en contacto con sus compañeros de partido en el Ministerio y que les exija que nos entregue ese borrador para firmarlo lo antes posible", ha reclamado Martínez.