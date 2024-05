El bar Llubinense va obrir com a tal l’any 1940. Li deien ‘Sa Bodega’ perquè era on els veïns o forasters arribats en carros compraven el vi que s’emmagatzemava en grans botes. En aquest lloc, molts s’aturaven a fer un beure i amb el temps una tapa. Aquest local de la barriada de Pere Garau ha compartit vida desde sempre amb els residents de les conegudes com a Cents Cases, un conjunt d'habitatges de planta baixa i pis que no ocupen més de dues illetes i mitja i que foren producte de una cooperativa de propietaris d’origen humil.

‘La Llubi’ es deia així perquè la família propietària era de Llubí, pertanyia a la primera onada de migració que es donà a Pere Garau als anys 20: es tractava de persones que provenien de diferents pobles de Mallorca. En aquest cas, l’obrí Toni ‘el Llubiner’, son pare den Guillem, qui li ha traspassat tota la sapiència del saber fer i les receptes a Francisca Martorell, des de fa més de 20 anys al front de l’establiment. Aquesta taverna tan ben duita és famosa pels seus variats. El taper exposat a la barra és un espectacle de viandes en salsa, vísceres saltejades i verdures en tots el seus formats, la base de la gastronomia pagesa de Mallorca. A ‘La Llubi’ se menja pels ulls, fins i tot els caragols cuinats exposats en una greixonera. Al migdia, no pot faltar el menú casolà, on també es van introduir plats típics mallorquins. Les elaboraciones estelars en els fogons d’aquest bar són els arrossos, confessa Francisca: l’arròs brut i l’arròs paella mai flaquegen. Si es pot i es tracta d’ajudar a algun veí, el personal fa arribar la comanda a casa. Encara algunes coses funcionen com abans en aquest bar farcit de records i regals dels clients.