Félix Pons aúna a todas las fuerzas políticas en su nueva calle en el barrio de Nou Llevant

El abogado y político socialista Félix Pons Iriazabal, fallecido en 2010 y presidente del Congreso de los Diputados entre 1986 y 1996, ha superado un reto de lo más complejo: poner de acuerdo a todas las fuerzas políticas en la inauguración de su nueva avenida en el barrio de Nou Llevant.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, fue el encargado de descubrir la placa en un acto institucional que congregó a políticos de todos los colores, familiares y conocidos del ilustre político ayer por la mañana. El primer edil, que tenía un compromiso personal con la inauguración de la calle, se mostró orgulloso de rendir homenaje a al legado de «ejemplaridad y compromiso con el servicio público» de Félix Pons.

De hecho, al acto asistieron, además de varios regidores del Ayuntamiento de Palma, casi todos los exalcaldes de Palma, como José Hila, Catalina Cirer, Ramón Aguiló, Mateu Isern o Joan Fageda. Faltó Aina Calvo, ahora secretaria de Estado de Igualdad. Incluso asistió la expresidenta del Govern balear y presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. En declaraciones a los medios, se mostró «muy contenta» y aseguró que es «un placer» tanto a nivel personal como político, que Palma haga este reconocimiento a la figura de Pons, puesto que para ella es «la figura política más importante que ha tenido Balears».

Además de los socialistas y el PP, al frente del equipo de gobierno en Cort, también hicieron acto de presencia representantes de otros partidos, como Kika Coll, la número tres de Més per Palma. No faltó ni siquiera Vox. El líder del grupo municipal, Fulgencio Coll, asistió al acto y aseguró que se alegra de que Palma tenga una calle en honor a este «gran político». «Recordemos que hace un año presentamos una proposición pidiendo un cambio de calle para él», señaló: «Fue aprobada en pleno por unanimidad, pero el anterior alcalde, José Hila, no llegó a ponerlo en marcha». Con todo, el líder de Vox consideró que el político fue «un ejemplo de defensor de la Constitución y los valores democráticos desde su cargo como presidente del Congreso» y aprovechó para lanzar un dardo a Armengol: «Por desgracia, en la actualidad, este carácter institucional ha desaparecido absolutamente. Lamentamos que sea una mallorquina quien represente todo lo contrario a lo que representó Félix Pons».

La avenida corresponde al tramo de entrada a la ciudad que se extiende desde la calle Puerto Rico, justo antes del Palacio de Congresos, hasta la Avenida Gabriel Alomar, que hasta ahora se llamaba Avenida de les Torres Llavaneres.

Tres Ponsen el callejero de Mallorca

La familia Pons ya tiene tres nombres en el callejero de Mallorca: la de Josep Lluis Pons i Gallarça, que recorre desde Alfons el Magnànim hasta Jacint Verdaguer pasando por Eusebio Estada, y la de Juan Pons i Marqués, que se ubica en el Pont d’Inca, en Marratxí, frente a la calle d’es Canyar. La tercera es la que inauguró ayer el Ayuntamiento de Palma en el barrio de Nou Llevant, junto al Palacio de Congresos. En Puerto Portals también hay una playa, cerca del Marineland, que entre los vecinos se conoce como la de Félix Pons.