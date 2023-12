El empresario asturiano Víctor Madera acaba de comprar Can Pueyo, una importante casa señorial de Palma protegida como BIC con categoría de monumento. Tal y como ha podido saber este diario, la adquisición se está formalizando en estos momentos habida cuenta de que el Consell de Mallorca no ha ejercido el derecho de tanteo y retracto previsto en la legislación para los bienes culturales.

El médico de Oviedo, ya propietario en la capital balear de Ca n’Oleza, Ca n’Ayamans, Can Riera en Pont i Vic o la que fuera casa de Sebastià Gamundí junto al Palau Episcopal, rescata y restaura algunos de estos inmuebles de gran valor histórico con el fin de darles una segunda vida. En el caso de Can Pueyo, aún no se conocen los usos que tendrá ni el alcance de la reforma que podría llevarse a cabo.

Hay que recordar que Madera y su esposa, María Obdulia Fernández, profesora de Arte y directora ejecutiva de Estudio de Arquitectura e Interiorismo, están incorporando al hospedaje de lujo a través de su sello Vestige Collection algunas de las propiedades rehabilitadas que poseen en diversas zonas de España. Por ejemplo, en Baleares, ya está en funcionamiento como hotel el lloc Son Vell de Menorca y como alquiler exclusivo la finca de Santa Anna en la misma isla. En la página web de la firma se anuncian las próximas aperturas de otros proyectos en el archipiélago. Dos de alquiler exclusivo: la possessió de Son Verí en Valldemossa y Miramar en Palma. Y otro hotel en Menorca, Son Ermità/Binideufà.

Relevante construcción civil barroca de la nobleza mallorquina

La nueva adquisición del empresario asturiano en Palma se ubica en la calle Can Pueyo 4 y 4 a, cerca del Gran Hotel. Según el informe publicado en el Boletín Oficial del Estado por el que se resolvió y aprobó la declaración de BIC de Can Pueyo, el casal «constituye uno de los ejemplos más significativos de las construcciones civiles barrocas de Palma levantadas y amuebladas por la nobleza mallorquina», La catedrática emérita de Historia del Arte de la UIB Catalina Cantarellas recogió lo siguiente en otro informe: «Can Pueyo es junto con Can Vivot, también en Palma, la casa señorial que ha mantenido los rasgos arquitectónicos que, en base medieval y definición barroca, experimentaron alguna transformación en el último tercio del siglo XVIII».

Todas estas definiciones patrimoniales no se refieren únicamente a la disposición y fisonomía del inmueble, sino también a la decoración interior, «que se llevó a cabo para mostrar a la sociedad la ostentación y riqueza de sus propietarios», apunta el documento del Consell. «Estos interiores, de los que Can Pueyo constituye uno de los mejores referentes que nos ha llegado, la nobleza mallorquina los atavió con ricas pinturas, telas y tapices, mobiliario de maderas nobles y otros objetos artísticos de gran valor cultural, no sólo en su riqueza material sino en la aplicación de unas pautas decorativas», añade el texto.

Historia de la protección y polémica por los muebles

La protección de Can Pueyo por parte de la Administración también incluye los bienes interiores del casal, ya que figuran en el inventario realizado por los técnicos a partir de fuentes bibliográficas. Hay que recordar que el Consell anunció a la anterior propiedad la judicialización del expediente al no localizar en verano de 2020, durante una visita al casal, varios de los bienes incluidos en el inventario. Desde entonces, poco se ha vuelto a saber sobre los tesoros interiores de la casa.

Como explica Aina Pascual en La casa y el tiempo, Can Pueyo guarda en su interior el conjunto de mobiliario y decoración dieciochesca «más suntuoso y homogéneo» de la ciudad. Además de las salas, otra de las joyas del inmueble es la biblioteca, la más importante de la Ilustración de Mallorca, la del erudito Bonaventura Serra i Ferragut. Una de las alcobas cuenta con mobiliario realizado por Adrià Ferran. Una de las piezas más destacadas era un busto de Augusto, que trató de venderse fuera del país. Al conocerse estas intenciones, el Consell declaró la pieza BIC. Siete años después el Ministerio de Cultura la compró para depositarlas en el Museu de Mallorca.

Obras en Ca n'Oleza

Por otra parte, las obras en Ca n'Oleza continúan. En este gran casal también protegido como BIC con categoría de monumento, las labores de una cuidadosa rehabilitación proseguirán durante dos años más. En estos momentos se está finalizando la consolidación estructural de toda la casa, poniendo ahora los esfuerzos en la parte trasera. Paralelamente, también han arrancado las restauraciones de los bienes muebles, como por ejemplo los frisos atribuidos a Bestard, algunos cuadros o los techos de tela. Estos últimos trabajos se están realizando en el casal anexo, Ca n'Ayamans.