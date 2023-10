La asociación Movilidad Mallorca (MoMa), una plataforma ciudadana que reivindica una movilidad sostenible en la isla, defiende el fin de la gratuidad del bus de la EMT a partir de 2024, pero exige "mejoras significativas en las infraestructuras" de la empresa pública.

Esta entidad señala que, "si nos basamos en la evidencia científica, queda patente que la gratuidad no es la mejor opción, y en MōMà compartimos (con matices) la visión del Consistorio", afirma en referencia al anuncio el pasado jueves del regidor de Moviliad, Toni Deudero, del fin de la gratuidad del bus el año que viene.

Moma argumenta que "la gratuidad del transporte público afecta más a las personas que realizan muchos viajes regularmente y que ven cómo el servicio empeora con esta medida; si los autobuses van sobrecargados de gente, en consecuencia también estarán más sucios y la vida útil del material móvil se reducirá de forma notable por el incremento de uso".

En este sentido, la entidad considera que "los nuevos usuarios que ha atraído la gratuidad tan sólo ven el servicio degradado y, al no tener el hábito de coger el transporte público, provoca que no se absorban como usuarios regulares". Asimismo, defiende que "la gente está mayoritariamente dispuesta a pagar si el importe no es muy elevado".

"Tarifa progresiva pseudouniversal"

MoMa argumenta que "la falta de tarificación reduce los fondos disponibles para explotar el servicio", lo que se traduce en "unos servicios que no responden a las necesidades de la población y que dificultan la captación de potenciales usuarios". De este modo, la asociación se muestra favorable a "la implementación de una tarifa progresiva pseudouniversal en función de las circunstancias específicas de los distintos colectivos de la sociedad".

Y espera que, cuando termine la gratuidad, el Ayuntamiento no excluya "a los colectivos que ya disfrutaban de una bonificación total (adolescentes y pensionistas)".

Finalmente, Moma reclama a Deudero que, si el bus tiene que volver a ser de pago, haya "mejoras significativas" en el servicio: "Resulta inconcebible que, cuando se pone en marcha un sistema de pago, la primera actuación que se lleve a cabo sean recortes y menos frecuencias en determinadas líneas. El Ayuntamiento ha manifestado que la razón por la que quiere volver a instaurar este método es el déficit que acumula la EMT. Señor Deudero, las empresas de transporte público deben ser deficitarias, esto no es una excusa para volver a pagar. Ahora bien, si los usuarios del transporte público deben asumir un coste, también deben percibir un incremento en la calidad del servicio".