Otro mallorquín denuncia el trato de los taxistas: «Tuve que conducir al salir de mi operación porque el taxi me dejó plantado»

«El taxi me dejó plantado el día de mi operación. Tuve que conducir a la ida y a la vuelta, pese a que me habían recomendado no hacerlo». Son palabras de Xavier Borrull, un llamativo testimonio entre la cantidad de mallorquines que denuncian el trato de los taxistas hacia los residentes.

Según explica, debía ir a la mutua para realizarse una intervención en la zona lumbar de la columna. Los sanitarios le indicaron que lo más adecuado era que fuera acompañado para no tener que conducir. Según relata, solicitó un servicio a Taxis Palma Radio para que le recogieran en casa a las 15:15 horas. El vehículo nunca llegó y el hombre recibió una llamada unos veinte minutos después: «Me dijeron que lo sentían mucho, pero que no podían ofrecerme el servicio». A último minuto, se vio obligado a conducir al centro sanitario «cabreado y estresado para llegar a tiempo» antes de ingresar en quirófano, cuenta. Al concluir la operación, afortunadamente, Borrull pudo conducir de vuelta a casa pese a la sedación: «Yo todavía puedo salir del paso, pero, ¿y si el servicio hubiera sido para mi madre, una mujer de 77 años? ¿La dejáis plantada a 20 minutos de una cita médica necesaria para su salud?», se pregunta Borrull en una publicación en las redes sociales. Para colmo, explica que no es la primera vez que tiene una experiencia similar. Hace ahora un año, en el verano pasado, encargó 24 horas antes un servicio para trasladar a su madre al velatorio de su hermano. Llamaron para confirmar la mañana del mismo día y varias veces durante la tarde. Aún así, el taxi no se llegó a presentar nunca: «Tuve que pedir permiso para salir dos horas antes de mi trabajo e ir a recogerla yo mismo», recuerda. En esta ocasión, asegura Borrull, en cuanto se recupere tiene pensado ir al ayuntamiento de Palma para interponer una queja, así como a las oficinas de Taxis Palma Radio. «Os resulta una molestia atender a los ciudadanos, y encima os victimizáis cuando se os critica, aunque es evidente que solo os dedicáis a cubrir servicios que os resultan rentables con turistas», subraya Borrull en sus redes sociales, donde anima al resto de ciudadanos a no volver a utilizar el servicio de taxi «nunca más» por las «sistemáticas faltas de respeto» a sus clientes.