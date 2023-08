El Ayuntamiento de Palma ampliará la ORA a más barrios

El cambio de color político en el Ayuntamiento de Palma no alterará el plan de ampliar la ORA más allá de Avingudes, aunque previsiblemente no será tan ambicioso como el previsto por el anterior Consistorio y que no tuvo tiempo de aplicar antes de que se agotara la legislatura.

El departamento de Movilidad que dirige Toni Deudero extenderá las zonas del aparcamiento tarifado en una segunda corona alrededor de Avingudes durante este mandato. Sin embargo, introducirá «modificaciones» con respecto al plan de su predecesor, Xisco Dalmau, de generar doce mil plazas nuevas de aparcamiento de pago incluyendo el barrio de Santa Catalina —ahora parcialmente zona azul—, el Camp d’en Serralta, es Fortí, Bons Aires, Pere Garau, Foners y Manuel Azaña. «En estos momentos no puedo concretar a qué barrios afectará, o cuántas plazas nuevas de ORA habrá. Pero habrá una ampliación. Además, la Unión Europea nos pide crear una zona de bajas emisiones en el centro que solo permitirá aparcar a los residentes», valoró Deudero a preguntas de este periódico. La ampliación del aparcamiento regulado está recogido en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) aprobado durante el pasado mandato. Es la hoja de ruta que marcará la movilidad de Palma los próximos años y su objetivo principal es reducir los desplazamientos del vehículo privado en Palma. El actual Consistorio no lo puede derogar, pero sí puede introducir cambios. A falta de concretar su plan y un calendario de actuación, la intención de Movilidad es extender la zona azul progresivamente. Saturación El anterior Ayuntamiento justificaba la ampliación de la ORA a barrios en los que se ha detectado una saturación de la oferta de aparcamientos en la calzada que dificulta el estacionamiento de los residentes. De este modo, la ampliación de la zona azul persigue una reducción de los desplazamientos en vehículo privado por la ciudad y aumentar la disponibilidad de aparcamientos para los residentes de esos barrios, muy disputados por la competencia que plantean conductores foráneos que saturan las calles en busca de un aparcamiento todavía gratuito lo más cerca posible del centro de Palma, donde todos los aparcamientos sí son tarifados desde hace años. Estas trabas al coche iban acompañadas de la creación de diez nuevos aparcamientos de gran capacidad y otros seis disuasorios. Con el PMUS en la mano, el anterior departamento de Movilidad preveía reducir los desplazamientos en coche por la ciudad pasando del 46% actual a un 35% a lo largo de los siete años en los que este documento estará vigente.