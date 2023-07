La Empresa Municipal de Transportes (EMT) acumula quejas por la poca antelación con la que avisa de los cambios de horario. Varios usuarios se han puesto en contacto con este diario para criticar que las nuevas frecuencias de verano se hayan publicado en la app oficial la misma noche de su entrada en vigor.

Ayer empezó el horario estival de multitud de líneas, como la L39, L40, L3, L5, L7 o L8. En la aplicación móvil MobiPalma, la oficial para el transporte público de la ciudad, los avisos de estos cambios se publicaron el día 26 a las 00:00, pese a que su entrada en vigor era el mismo día 26.

Muchos usuarios que utilizan esta app para informarse se enteraron de los cambios ayer a primera hora de la mañana, al ir a coger el autobús. «En Twitter lo comunicaron con más tiempo, pero los que no utilizamos esta red social no nos enteramos hasta que no llegamos a la parada y vemos que no pasa el bus», lamenta uno de ellos.

Según explican, es habitual que ni la aplicación ni las pantallas informativas de las paradas marquen correctamente los tiempos de llegada del autobús. En cualquier caso, según los usuarios, es comprensible que no se avise con antelación de los cambios por incidencias o imprevistos, pero no por cambios planificados con anterioridad como los horarios de verano. En este sentido, piden al ayuntamiento de Palma que utilicen más canales para informar y que lo hagan con toda la antelación posible para mejorar el servicio.