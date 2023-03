La antigua colonia militar de Son Rullan mantendrá sus características casas en planta baja y patio posterior, al tiempo que se abrirá a la ciudad con el derribo de los muros que en la actualidad siguen cerrando algunas de sus calles del resto de las zonas colindantes.

La teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, ha explicado este martes que la aprobación definitiva del Plan Especial de esta antigua colonia militar situada en unos terrenos del mismo nombre al final de la calle Aragó, se aprobará en la junta de gobierno de este miércoles y en el pleno de este mes.

La responsable del urbanismo municipal ha explicado que este Plan Especial, que ya se pactó con el ministerio de Defensa, propietario de los terrenos y de las casas en 2010, «este Plan Especial, además de garantizar la protección de Son Rullan y las características propias de sus calles y casas, mejora las condiciones de los viales y ofrece 1.945 metros cuadrados de espacios libres públicos.

También permitirá abrir esta antigua colonia militar al resto de la ciudad permitiendo el derribo de los muros que aún existen en varias calles y que impiden la continuidad de la trama urbana.

Truyol ha recordado que Son Rullan es una colonia que data de los años 50 del siglo pasado, construida siguiendo el modelo de la ciudad jardín popularizado a partir de los años 30. Por ello, cuenta con espacios libres tanto en sus viviendas como en las calles. En el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1998 se permitía cuadruplicar la superficie edificable, además del número actual de viviendas y sustituir las casas en planta baja en hilera por otras situadas en manzanas cerradas de dos plantas, lo que habría supuesto la desaparición de la actual fisionomía de la antigua colonia que hemos conocido hasta ahora.

De hecho, según la concejala «sin esta protección se corría el riesgo de acabar con la identidad propia, única y característica de la zona», lo que se va a evitar con la aprobación definitiva de este Plan Especial. Además, ha asegurado que sus vecinos podrán disfrutar de nuevos equipamientos y servicios públicos como el nuevo espacio libre público de 1.945 metros cuadrados para un total de 118 viviendas.

Propiedad del ministerio de Defensa

La titularidad de las viviendas continuará siendo del Instituto de la Vivienda e Infraestructuras y Equipamientos de la Defensa (INVIDED), organismo del que dependía también el antiguo acuartelamiento de Son Busquets, antes de su traspaso al ministerio de Transportes, Vivienda y Agenda Urbana.

Desde Modelo de Ciudad se recuerda asimismo que «toda esta planificación de mejora, apertura y saneamiento de la zona se ha realizado de común acuerdo con la propiedad» gracias a un primer acuerdo alcanzado en 2010 siendo alcaldesa de la ciudad Aina Calvo y la responsable del urbanismo municipal la también arquitecta Yolanda Garví.

De hecho, ha sido el INVIDED, propietario de las casas y de las cinco hectáreas en las que se levantan , quien ha encargado la redacción del proyecto del Plan Especial de Protecnón, cuya aprobación inicial se produjo en marzo de 2014.

Antes de la modificación del planeamiento se posibilitaba la construcción de 464 viviendas en planta baja más una altura con unos 43.750 metros cuadrados construidos.

De esta forma, el Ministerio ha renunciado a 30.000 metros cuadrados, lo que representa el 75% del aprovechamiento que se le permitía en Plan General de 1998.

El acuerdo permitirá asimismo ejecutar la ampliación de la calle Aragó, que a la altura de la antigua colonia militar se estrecha. Se trata de unos terrenos que, según se indicó en 2014, cuando de procedió a la aprobación inicial del Plan de Protección ya habían sido cedidos por parte del Ministerio de Defensa.

No obstante las obras, con un gasto inicial previsto de 280.000 euros, no han sido todavía ejecutadas ya que este tramo de vía aún no había sido cedido al Ayuntamiento por su titular, el Consell de Mallorca.