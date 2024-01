Igual que a les anteriors cimeres sobre el canvi climàtic, és nociu el desplaçament multitudinari d’autoritats i representants amb mitjans altament emissors de CO₂. A un món on la videoconferència forma part de l’agenda habitual de treball es troba a faltar una organització no contaminant exemplar en aquest sentit. Les pròximes seus de les COP haurien de ser virtuals i simbòliques per així il·lustrar sobre la problemàtica climàtica mundial. Per exemple, seria adequat l’estat insular de Tuvalu a la Polinèsia que està desapareixent sota les aigües del Pacífic a conseqüència de l’augment del nivell de la mar. Es tracta en definitiva de focalitzar les COP en els països víctimes de crisis humanitàries per causa d’onades de calor, sequeres, incendis, desertització o com al cas de Tuvalu pel desglaç de l’Antàrtida.

Més contraproduent -i indicador del greenwashing adoptat per les classes benestants a més de per les grans energètiques- és la participació del primer net del rei emèrit -ambdós residents a Dubai- en l’organització d’aquesta COP28, on és generosament retribuït per la petroliera nacional promotora que dirigeix el mateix president de la present COP, un sultà negacionista declarat del canvi climàtic. És evident que la pròxima no hauria d’estar en mans de personatges pertanyents a castes privilegiades o a empreses especuladores i contaminants amb ànim de lucre com ha estat al cas de Dubai. Cal dir també que a la cimera del clima recentment celebrada a aquest país eminentment extractor, s’ha acordat sorprenentment -per fi i després d’anys- abandonar gradualment el petroli. El fet de reconèixer-se’n el perill dels combustibles fòssils al bressol de l’or negre, reafirma encara que amb retard la necessitat d’un canvi urgent. És preocupant que aquest no es produeixi ni als actes individuals diaris dels consumidors ni a unes determinacions dels dirigents dels països participants que haurien de ser immediates. Recordem que la salut de la Terra està en les nostres mans, en la nostra actitud, posicionament i exemple.