Ja era hora de que alguns s’hi atrevissin! Si per la península tot hom neda als pantans! I hi tenen barques i canoes i tot. Un negociarro! Noltros com a turistes seria el primer que hauríem fet. Nedar. La qüestió no és prohibir o no nedar al Gorg Blau. La qüestió és que fa tota aquesta aigua en la plena d’agost allà tudada. L’embassament hauria de ser buidat cada any ja en el més de juny i aquesta aigua aprofitada o guardada a s’Extremera. Però clar, com que d’aigua per aquí en sobra en presumim als turistes. De que serveix llavors fer polítiques de conscienciació? L’any que ve tots a nedar al Gorg Blau fins que hi hagi aigua. Grufar per grufar, i brufar per brufar millor grufem i brufem primer noltros.