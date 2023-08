Hola ladrón;

Soy parapléjico, discapacitado, usuario de silla de ruedas y no puedo andar desde hace 42 años debido a un accidente de tráfico. En la noche del 28 al 29 de agosto entraste en mi comunidad de vecinos en Costa d’En Blanes (Calvià) y del aparcamiento de coches, me robaste el scooter para discapacitados que utilizo todos los días para pasear a mi perro y olvidarme durante un rato de la silla de ruedas. El scooter me da una autonomía y una libertad que no tengo con la silla de ruedas manual, ya que tengo 74 años y muy poca fuerza física para desplazarme con mis brazos.

Después de la sorpresa al comprobar el robo, le estoy dando vueltas y no acabo de comprender el motivo del robo. Me gustaría comprender el motivo de tus actos pero me cuesta entender como es posible que seas tan miserable de robar a una persona que no puede valerse de sus piernas y además tengas la sangre fría de abrir el armario anexo al scooter y robar también el cargador de la batería del scooter.

Ya puestos, si quieres te dejo el manual de instrucciones del scooter por si tienes algún problema para ver como funciona. Te lo dejo en el mismo lugar del robo.

Pásate cuando quieras y que Dios te conserve las piernas.