Aquí a Mallorca, amb molts de petits propietaris l’impost de successions és molt injust. Amb la desfeta de la classe mitjana condemnes als fills. Altre cosa seria impost a grans herències mobles. L‘impost indiscriminat ataca a la petita propietat privada i aquesta a Mallorca és important (fet que l’esquerra no acaba d’entendre). Per Roma Mallorca fou colònia i pels àrabs refugi. En la Conquesta la gent arriba cercant terres i fugint dels Senyors. Llibertat. Aquesta gent sumada als supervivents, als jueus i al fet de que som comerciants ens fa distints. En les revoltes foranes i Germanies els Senyors ens arruïnen i ens prenen moltes propietats. No fou fins en el segle XIX i llavors rere els truis de March (exaltat pels socialistes, enfront butifarres) que les tornem a recuperar. 400 anys després¡. Per això les tenim tan geloses i som tan distints també a Catalunya. Se va veure be en el 36, fet que l’Esquerra encara no ha paït ni ha sabut mai interpretar. Ni uns ni altres tenen massa idea i apliquen consignes de fora i Mallorca és distinta. Si l’Esquerra perjudica o dona a entendre que perjudica a la depauperada classe petita i mitjana propietària aquí està destinada a perdre. Altre cosa és d’on treurà Prohens els doblers que no recaptarà. Ens ho fotrà per altra banda, si no ens clava banderilla pitjor, però ja haurà quedat com una Senyora. Populista i astuta. Viva.