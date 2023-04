Quins són aquests problemes?

1. Aquests apartaments en estat d´abandonament estan fora d’ordenació, per tant, són il·legals, sense cèdula d’habitabilitat, però actualment hi viuen okupes i persones que n’han comprat alguns i han estat estafats (i encara estan a la venda!) i així i tot paguen IBI.

2. Una zona residencial degradada en la qual no havia d’haver-hi hotels, apartaments ni finques, però si zones verdes, idò res de res, no s’ha respectat de cap manera. I per cert, que ha fet l´Associació de Propietaris i Veïnats de Son Bauló tots aquests anys?

3. Instal·lació de plaques solars (un merder de cables i ferros) als terrats de l’edifici fet que dona mala imatge.

4. Les dues piscines abandonades són una font de problemes de salut pública (responsabilitat de l’Ajuntament) per l’acumulació d’aigua i font de moscards durant tot l’any.

5. Els veïnats han sofert robatoris als seus habitatges, talls de llum (connexions il·legals a la xarxa), renous i festes els vespres per part dels okupes dels apartaments durant tots aquests anys.

Els veïns estem ben preocupats i indignats, ja que aquests fets fan que hi hagi un mal ambient i que els seus habitatges perdin de valor dia rere dia. Ja n’hi ha prou.

Per tot això demanen a la propietat (immobiliàries, agències bancàries, societats) que siguin responsables fent un manteniment adient de l’edifici i també exigir que l’Ajuntament actuï en responsabilitat en defensa dels veïnats.

En qualsevol cas , la millor solució es transformar la zona d’aquests apartaments en zona verda o parc així tots ens sortiríem guanyant.