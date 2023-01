Ja en la dècada dels 90 més de 100 veïnats de la zona en reunirem davant les portes d’una gran bugaderia de renom, ubicada al terme de Consell, per manifestar la protesta del poble de Biniali contra els abocaments d’aigües brutes per part seva al torrent de Solleric.

La setmana passada hem pogut contemplar per la televisió autonòmica la denúncia de dos dels deu propietaris de pous afectats. Sortien acompanyats del regidor/batlle de Biniali. M’ha alegrat veure un polític incansable que segueix denunciant aquest atropellament.

L’argument més ridícul que esgrimeix aquesta intocable empresa és que tenen permís per abocar «aigua» al torrent. Suposo que si aboquessin aigua cristallina no veuríem bassiots amb sabonera.

Fins ara cap institució s’ha atrevit a aturar aquesta font de contaminació de les aigües. En el seu dia l’ajuntament de Consell pareix que no va trobar cap inconvenient en licitar els permisos necessaris i permetre abocaments torrent avall (casualment just al llindar del municipi amb Sencelles). D’aquesta manera no es perjudicaven els pagesos de Consell: -«ja s’ho espolsaran els binialers».

No creieu que prop de trenta anys després, ja valdria la pena que alguna institució d’aquelles que vetllen pel ben estar dels ecosistemes (tan de moda en el segle 21), s’ho agafessin amb més ganeta?