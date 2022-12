Estimat Ajuntament, moltíssimes gràcies per les seves gestions dirigides a ajudar als seus ciutadans. He donat marge de maniobra i encara estic esperant la seva resposta. Visc amb la por constant de com serà l’estiu que ve, si serà igual, que segurament sí, ja que no s’ha fet res per posar-hi remei.

No sé ja en quin idioma m’he d’expressar perquè em facin cas. Aquesta situació és insostenible. M’he vist obligada a deixar d’estudiar unes oposicions que m’estava preparant amb moltíssima il·lusió, he plorat dia rere dia, he aguantat innumerables crisis de migranya que no podia pal·liar degut a que no trobava cap recó de silenci dins ca meva, i un llarg etcètera de patiments. Si vosaltres creïs normal haver de medicar-me amb antidepressius i ansiolítics per poder viure dins ca meva... Estic en tot el meu dret de queixar-me, ja està bé de que només s’escolti als grans, als adinerats... Ajuntament, ha d’entendre que no tots els seus ciutadans tenen la mateixa butxaca, que jo no soc comparable amb el Bamboleo i la Bierkönig, totalment comprensible, no li report el mateix guany, però teniu en compte que són persones juróidiques, i aquí la que està realment afectada és una persona física, que intenta «viure» i pateix, no és comparable un negoci amb una vida humana. Vosaltres sabreu com gestionau aquests assumptes, però que vos quedi clar que no em pens aturar, no em trauran de casa.

Si no enteneu la gravetat de la situació, vos anim a que vengueu a casa, a veure si sou capaços d’aguantar tot el que he hagut i segueixo aguant jo. No és vida. Tenc 24 anys i he vist afectada la meva salut en un nivell que no esperava arribar mai, salut tant física com mental. He explotat, he tocat fons i tot per aquesta problemàtica. Estic aterrada per no poder viure tranquil·lament dins ca meva. I no me valen excuses de que ja sabia on anava a viure, crec que tothom té dret a habitar casa seva sense intromissions il·legítimes.

És vergonyós. Emaya ha de dedicar cada matí d’estiu a fer net el carrer amb manguera a pressió, feina que únicament es realitza a n’aquest concret carrer de la Platja de Palma, no els hi pareix indicatiu suficient de tota la merda que deixen? Aquest és el turisme que volem? Un turisme que no estima Mallorca, un turisme que l’espenya i l’embruta. Que no es pot caminar al carrer sense trepitjar vòmits, menjar i un llarg etcètera.

Feis complir la normativa, posau limitacions, que ja és ben hora. Aquests locals creuen que el carrer és seu, però no és així, hi ha gent que hi viu i té dret a viure. El tancament del carrer l’únic que facilita és l’aglomeració de gent i de porqueria, amb la conseqüent pertorbació sonora que comporta, que sumat al renou i a la música provinent dels locals conflictius fa que no es pugui viure de manera digna.

Esper em doneu una resposta aviat, perquè no aguantaré un altre estiu com aquest. On s’ha vist mai, haver de reorganitzar la meva vida en funció de la vida del carrer. Pensau un poc més en el vostres ciutadans, que som persones, amb sentiments i aquestes coses. No monetitzeu tot, ja està bé. Només deman poder viure, és tan difícil?